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Банки упростили получение кредитов на покупку жилья в Самарской области

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банки региона продолжают развивать сотрудничество со строительным комплексом в Поволжье. Так, банк "Открытие" в апреле–мае аккредитовал четыре жилых объекта.

Одобрение банка получили жилые башни "Баланс Towers" (ООО СЗ СИГМА-СТРОЙ), ЖК "Гранд Империал" (ООО "Новое время"), ЖК КВАТРО (ООО СЗ Донстрой).

Аккредитация объекта в банке означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это может дать возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку может ускориться, затраты клиентов на ее подготовку — уменьшиться.

На фоне роста цен на недвижимость в целом по стране ставки сохраняются на уровне 10,49-11,29% на вторичном рынке, сильных изменений не наблюдается. В банке имеются программы субсидированных ставок от застройщиков, ранее минимальная ставка по таким программам достигала 0,1% годовых, теперь минимально возможная ставка 4,8% годовых. При этом и банки, и застройщики не отказываются от данных программ, так как они по-прежнему остаются эффективным инструментом на рынке недвижимости.

Еще одним шагом навстречу потенциальным заемщикам в банках называют расширение возможностей самих ипотечных программ. Например, за счет увеличения предельного возраста заемщика на момент выплаты кредита до 75 лет. Такая мера позволяет людям среднего возраста брать ипотечные кредиты на больший срок, что снижает размер ежемесячного платежа по кредиту. Другим нововведением банкиры называют возможность использования средств материнского капитала в качестве первоначального взноса при покупке квартиры на вторичном рынке.

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