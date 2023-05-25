Участниками первого дня форума "Мой бизнес 63" стали более 2000 человек

Новые технологии, искусственный интеллект, меры поддержки инновационных и технологических компаний — эти темы обсудили эксперты и предприниматели на форуме "Мой бизнес 63", который открыл свою работу в среду, 24 мая, на площадке Дворца Спорта имени Владимира Высоцкого. Форум проводится в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Главным событием первого дня стала пленарная сессия "Возможности для развития технологического предпринимательства". В ней принял участие Губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона поздравил участников форума с профессиональным праздником — с Днем российского предпринимательства, который отмечается 26 мая, и поблагодарил их за неоценимую роль в развитии экономики страны: "Вы, как никто другой, знаете, что предпринимательство — это не только бизнес, но и творчество, смелость, настойчивость. Вашими усилиями создаются новые рабочие места, развивается экономика, повышается уровень жизни наших граждан".

Сфера малого и среднего предпринимательства региона активно развивается. Сегодня в ней занято более 671 тысячи человек — 40% трудоспособного населения области. В Самарской области работает более 131 тысячи предприятий МСП, более 175 тысяч самозанятых. Для повышения доступности господдержки в каждом городе создан центр "Мой бизнес". Более 65 тысяч услуг получили предприниматели на площадках центров: от регистрации своего дела до поиска зарубежных партнеров.

Модератором пленарной сессии выступил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

"Программа форума предусматривает самые разные темы, касающиеся предпринимательства. Однако для пленарной сессии в качестве основного вектора мы выбрали тему технологического предпринимательства, как наиболее актуального сегодня. И мы посчитали нужным собрать экспертов в сфере технологий и инноваций, чтобы они лично или в онлайн-формате рассказала о существующих продуктах, о тех мерах поддержки, которые действуют для разработчиков, — рассказал Дмитрий Богданов. — У нас есть точки приема предпринимателей — это центры "Мой бизнес", технопарк "Жигулевская долина", где мы, безусловно, будем продолжать рассказывать об инструментах господдержки, о трендах и свободных нишах: применение искусственного интеллекта, создания новых материалов, станкостроение и многое другое. Сегодня есть огромное количество возможностей для предпринимателей и важно, чтобы они им грамотно пользовались", — пояснил глава областного минэкономразвития.

За последние годы событие серьезно нарастило свой масштаб — очные мероприятия для бизнес-сообщества проходят в разных городах региона в формате недели предпринимательства. Это семинары, встречи и обучающие программы по разным темам, связанным с созданием и ведением своего дела. До 8 июня предприниматели могут выбирать наиболее актуальные и полезные для себя темы, регистрация продолжается на сайте forum.mybiz63.ru.

Для участников первого дня форума также работала выставка инновационных и высокотехнологичных проектов компаний региона. Здесь были представлены передовые разработки университетов, резидентов технопарка "Жигулевская долина" и компаний-инвесторов, которые выбрали Самарскую область для реализации своих масштабных планов.

К ним относится компания "Транспорт будущего", которая сегодня строит в ОЭЗ "Тольятти" завод по производству беспилотных авиационных систем (БПЛА) полного цикла. В технопарке "Жигулевская долина" компания разместила свой научный центр.

Главный конструктор компании Павел Корольков, рассказал о перспективах развития беспилотных летательных аппаратов и призвал к сотрудничеству самарские предприятия и научные центры.

"При развитии нашего аналитического центра мы рассчитываем на поддержку и активное подключение к работе местных научных коллективов и стартапов для создания прорывных мировых технологий. Здесь нужно объединение всех усилий, и мы готовы со всеми работать!", — подчеркнул он.

Директор Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Валерия Воробьева представила, какие возможности предоставляются инноваторам. В настоящее время на федеральном уровне ведется работа по определению критериев малых технологических компаний и инновационных технологий, а также предоставления им мер государственной поддержки. Так инвесторам будет понятнее, в какие стартапы вкладывать деньги, а самим компаниям удобнее претендовать на меры господдержки.

Руководитель департамента регионального развития Фонда "Сколково" Юрий Сибирский рассказал о программах, в которых могут принять участие компании Самарской области. Регион активно взаимодействует с Фондом — "Жигулевская долина" по итогам 2022 года стала лучшим региональным оператором "Сколково".

В ходе пленарной сессии свои передовые разработки презентовал Самарский государственный медицинский университет Минздрава России. Сегодня вуз работает над проектом создания Центра разработки и производства высокотехнологичной медицинской техники и изделий на площадке индустриального парка "Преображенка" и логистического парка "Преображенка-2".

"Вузы — это не только подготовка кадров. СамГМУ для себя выбрал ориентацию на очень важный тренд: деятельность в области технологического суверенитета. И сейчас в вузе создан полный цикл. Есть Центр прорывных исследований "IT в медицине", есть центр, который занимается инжинирингом. И наша гордость, — в ноябре прошлого года под руководством министра здравоохранения России Михаила Альбертовича Мурашко и Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова был открыт Центр серийного производства, первый в стране. И теперь у нас не только обучают, лечат, занимаются наукой, но еще и производят собственные разработки. Это очень важно!", — отметил ректор СамГМУ Александр Колсанов.

Возможности господдержки участникам пленарной сессии представил заместитель генерального директора Корпорации МСП Андрей Железняков. Самарская область активно сотрудничает с федеральным институтом развития — только за 2022 год объем выданных гарантий и поручительств предпринимателям Самарской области превысил 4,5 млрд рублей.

Всего в первом дне форума приняли участие более 2000 тысяч человек.

В финале пленарной сессии состоялась церемония награждения предпринимателей региона наградами Губернатора.

За особые заслуги в предпринимательской деятельности почетное звание "Заслуженный предприниматель Самарской области" присвоено директору ООО "Шигонский агропромышленный животноводческий комплекс "Чистый продукт" Зорабу Авдояну, директору ООО "Спутник — Гермес" Наталье Денисовой, директору ООО "Торговый комплекс "Жигулевский" Нине Красюковой, председателю наблюдательного совета ООО "Эколос-ПроектСтрой" Антону Степанову и генеральному директору ООО "РТ-Сервис" Олегу Филипчуку.

Почетной грамотой Губернатора награждены генеральный директор ООО "АльфаСпорт" Олег Матвеев, генеральный директор ООО "Голубая Лагуна" Юрий Меркулов, директор ООО "Услада" Татьяна Никитина, исполнительный директор Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области" Дмитрий Славецкий и генеральный директор ООО "Еврострой" Ольга Трофименкова.

Информационным партнером форума выступило Самарское областное вещательное агентство.