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ВТБ: мошенники стали "давить" на родственников своих "жертв" для доступа к семейному бюджету

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиенты ВТБ сообщают о новой схеме мошенничества, когда атаке подвергаются не только они, но и их родственники. Злоумышленники контактируют с каждым из членов семьи, убеждая их в необходимости повлиять на "жертву". Их основная задача — убедить собеседников в необходимости совершить финансовые операции, которые в конечном итоге приведут к хищению средств.

Мошенник звонит потенциальной жертве, представляясь сотрудником банка или сотрудником правоохранительных органов. Он сообщает, что средства клиента якобы могут быть похищены злоумышленниками, и необходимо срочно предпринять меры по их спасению. В случае отказа "сотрудник" переходит на более агрессивную манеру общения и угрожает позвонить родственникам собеседника, чтобы через них донести важность и правдивость своих слов. Далее он действительно связывается по телефону с ближайшим кругом потенциальной жертвы — это могут быть родители, супруг/а или дети.

Их стремятся убедить в реальности угрозы и просят повлиять на своего родственника, чтобы тот предпринял меры для "спасения" своих или семейных средств от кражи.

В ходе разговора мошенники применяют технологию социальной инженерии, используя для обмана уже распространенные темы — оформление заявки на кредит, проведение сомнительных операций по картам и счетам в банке, изменение финансового или доверенного номера телефона в банке, перевод средств на "безопасный" счет и другие. Доля социальной инженерии сегодня остается крайне высокой и составляет почти 90% от числа всех атак.

"Злоумышленники отлично владеют психологическими приемами и ловко манипулируют эмоциями своих жертв. Если раньше они звонили якобы от имени членов семьи, сообщая о случившемся форс-мажоре и необходимости перевода денег для его урегулирования, то теперь сами активно используют имеющиеся контакты родственников. В результате с угрозами и вымогательством сталкиваются уже целые семьи. Такое агрессивное психологическое воздействие может привести к опасным ситуациям и выводу средств в гораздо более крупных размерах, ведь под угрозой — весь семейный бюджет. Поэтому очень важно не только соблюдать правила финансовой безопасности со своей стороны, но и рассказывать о них своим близким и быть на связи друг с другом и банком для оперативной проверки подобной информации", — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

По данным ВТБ, за январь–апрель на клиентов банка было совершено более 2,7 млн мошеннических атак — на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Банку удалось спасти более 6,3 млрд рублей на счетах клиентов — на 70% больше, чем за аналогичный период 2022 г.

Простые правила безопасности смогут уберечь средства и избежать неприятных инцидентов с мошенниками: не доверяйте неизвестным, вчитывайтесь в СМС от банка и не устанавливайте на персональные устройства неизвестные программы по просьбе третьих лиц. Проверить точную информацию о продуктах и условиях обслуживаниях ВТБ можно, позвонив по официальному номеру 1000, на сайте ВТБ или в отделении. При подозрительных звонках просим сразу сообщать их номер и детали разговора в чат-бот банка, такая информация позволит сокращать подобные звонки.

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