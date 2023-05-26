Дмитрий Богданов поздравил бизнесменов региона с Днем российского предпринимательства

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов поздравил представителей бизнес-сообщества региона с Днем российского предпринимательства.

"Дорогие друзья, уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с Днем российского предпринимательства! — сказал министр. — Этот праздник является признанием большого вклада предпринимателей в развитие Самарской области и всей нашей огромной страны. Люди бизнеса — это целеустремленные, инициативные, талантливые управленцы, готовые принимать нестандартные решения и брать на себя серьезную ответственность.

Малый бизнес играет ключевую роль в экономике. Многое из того, что ежедневно нас окружает и формирует качество нашей жизни, создается предпринимателями.

Сегодня мы поздравляем тех, кто уже много лет развивает свое дело, и тех, только начинает свой предпринимательский путь. Этот праздник отмечают и представители институтов поддержки, всегда готовые помочь в любом бизнес-вопросе.

Мы благодарны каждому из вас за созидательный труд, за уверенное движение вперед, за рабочие места, за ваш вклад в развитие региона.

Уважаемые предприниматели! От всего сердца желаю вам процветания, интересных и успешных проектов, надежных деловых партнеров, неутомимой энергии и больших Побед!

С праздником!"

Отметим, что в Самарской области комфортный деловой и предпринимательский климат формируется в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".