Дмитрий Богданов поздравил бизнесменов региона с Днем российского предпринимательства

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов поздравил представителей бизнес-сообщества региона с Днем российского предпринимательства.
"Дорогие друзья, уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с Днем российского предпринимательства! — сказал министр. — Этот праздник является признанием большого вклада предпринимателей в развитие Самарской области и всей нашей огромной страны. Люди бизнеса — это целеустремленные, инициативные, талантливые управленцы, готовые принимать нестандартные решения и брать на себя серьезную ответственность.
Малый бизнес играет ключевую роль в экономике. Многое из того, что ежедневно нас окружает и формирует качество нашей жизни, создается предпринимателями.
Сегодня мы поздравляем тех, кто уже много лет развивает свое дело, и тех, только начинает свой предпринимательский путь. Этот праздник отмечают и представители институтов поддержки, всегда готовые помочь в любом бизнес-вопросе.
Мы благодарны каждому из вас за созидательный труд, за уверенное движение вперед, за рабочие места, за ваш вклад в развитие региона.
Уважаемые предприниматели! От всего сердца желаю вам процветания, интересных и успешных проектов, надежных деловых партнеров, неутомимой энергии и больших Побед!
С праздником!"
Отметим, что в Самарской области комфортный деловой и предпринимательский климат формируется в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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