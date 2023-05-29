Экопросвещение молодежи помогает увеличивать вторичную переработку полимеров

Масштабный социально-экологический проект "Школа, вуз, ссуз - Разделяй со мной!", инициированный компанией "ЭкоСтройРесурс", реализуется в Самарской области с 2020 года. Экологические лекции и мастер-классы в образовательных учреждениях региона сопровождаются практической деятельностью: сбором пластиковых отходов в установленные накопители.

В практическое экопросвещение уже удалось включить более 100 образовательных организаций, свыше 170 тысяч школьников и студентов. В ходе проекта раздельно собрано и направлено на переработку 23305 кг полимерных отходов (8315 кг ПЭТ, 14990 кг крышки).

Затраты на закупку контейнеров, их обслуживание и транспортирование, а также досортировку отходов значительно превышают средства, вырученные от сдачи вторсырья переработчикам. Несмотря на это, регоператор будет продолжать реализовывать это направление как важнейший эколого-образовательный проект.

Вырученные средства направляются на благотворительность, например, в благотворительный фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам". Он закупает реабилитационную технику для детей с особенностями развития, которые воспитываются в приемных семьях. Это инвалидные коляски, вертикализаторы и многое другое.