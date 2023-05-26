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Приложение ВТБ Мои Инвестиции признано лучшим на рынке по версии InvestFunds

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приложение ВТБ Мои Инвестиции стало победителем премии Investfunds Awards в номинации "Лучшее мобильное приложение брокерской компании — 2022". Награждение состоялось 25 мая на 14-й ежегодной конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum.

"ВТБ постоянно работает над расширением функционала и усовершенствованием нашего мобильного приложения брокерского обслуживания. Мы опираемся на пожелания клиентов, новые технологические разработки, а также лучшие рыночные практики. За прошедший год был внедрен ряд уникальных для рынка решений, и с начала этого года мы зафиксировали рост дневной аудитории приложения на 10%. Мы планируем представлять нашим пользователям новые возможности, открывать доступ к новым инструментам и делать работу на рынке инвестиций простой и удобной", — отметил Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

В 2022 году пользователям приложения ВТБ Мои Инвестиции стало доступно зачисление денежных средств через СБП, пополнение ИИС с карты любого банка без комиссии, также добавлена возможность выводить деньги с брокерского счета в юанях, лире, тенге и белорусском рубле на счета в банке ВТБ. Клиентам стала доступна информация о лидерах покупок и продаж — топ-10 акций, которые покупали и продавали в приложении больше всего инвесторов в предыдущий торговый день, также есть возможность увидеть, в какие отрасли предпочитали вкладываться пользователи в последние 12 месяцев.

Кроме того, ежедневно в приложении ВТБ Мои Инвестиции публикуются комментарии финансовых аналитиков ВТБ о том, что происходит на рынке и на что инвестору стоит обратить внимание. Принимать инвестиционные решения пользователям помогают и карточки российских эмитентов, которые позволяют видеть и сравнивать фундаментальные показатели компаний.

На сегодня количество активных пользователей приложения в месяц составляет 350 тыс. человек.

Ранее приложение ВТБ Мои Инвестиции было признано "Лучшим брокерским онлайн-сервисом" в рамках конкурса "Элита фондового рынка 2022", который проводит Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), а также получило специальную награду "Золотое приложение 2022" премии Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в номинации "Инвестиции и коммерция".

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