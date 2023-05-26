16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Как самарский бизнес растет и развивается вместе со Сбером Тинькофф объединил самарских предпринимателей Топ-менеджеры АктивКапитал Банка отбились от иска АСВ на 5 млрд рублей На аукцион выставлены офисные помещения Эл банка в Тольятти за 87 млн рублей В Самарской области продолжает расти объем операций по банковским картам

Банки Финансы

Как самарский бизнес растет и развивается вместе со Сбером

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

26 мая отмечается День российского предпринимательства, установленный Указом Президента России 18 октября 2007 года. Сегодня каждый пятый трудоспособный житель Самарской области может отмечать этот праздник. Только самозанятых граждан в нашем регионе зарегистрировано 170 тысяч человек. И каждый месяц — это число увеличивается еще на четыре тысячи. По данным Федеральной налоговой службы, статус индивидуальных предпринимателей имеет еще 74,3 жителей губернии. А компаний, ведущих коммерческую деятельность, в регионе более 55 тысяч. Для многих из них надежным партнером в деловых начинаниях стал Сбербанк. Самарские предприниматели рассказали нашему изданию свою историю сотрудничества с крупнейшим российским банком.

Надежность и стабильность

По словам директора мясоптицекомбината "Поволжский" Георгия Бахова, компания почти пятнадцать лет занимается переработкой свинины и мяса птицы. Производит полуфабрикаты: от традиционных пельменей и блинчиков с начинкой до десятка видов маринованного шашлыка. В числе его клиентов торговые сети, заведения общепита Самарской области и комбинаты школьного питания. Георгий Бахов особо подчеркивает, что приоритетом производства является качество продукции. А для этого требуется многое: закупка мяса только у проверенных российских производителей, современное оборудование, хорошая подготовка сотрудников.

"Специфика работы с продуктами питания такова, что мне как руководителю приходится ежедневно принимать множество решений, в том числе и финансовых, которые требуют самой оперативной реализации. Нам в этом помогает Сбербанк. С ним мы сотрудничаем более 10 лет. Зарплату наши работники получают на карты Сбербанка. Участвуем в лизинговых программах для покупки нового оборудования. Также сотрудничаем с банком по кредитным продуктам. Нельзя не отметить позитивные изменения, которые происходят в банке. И нам эти перемены нравятся", — рассказывает Георгий Бахов.

Первое, что отмечает директор мясоперерабатывающего комбината, — это надежность кредитной организации. "Если у нашего контрагента имеется договор со Сбербанком, то доверие к нему однозначно повышается. Банк серьезно относится к своей репутации и сотрудничает с только добросовестными компаниями", — отмечает руководитель.

Второе, что нельзя не отметить в работе с банком — оперативность. "У нашей организации возникла необходимость обновить автопарк. Мы обратились в банк, озвучили наши потребности. И очень быстро получили от Сбера комплексное предложение с разными вариантами решения по поставленным задачам", — делится опытом Георгий Георгиевич.

Стабильность — это еще одно неоспоримое преимущество финансового партнера. "Последний год был не простым для бизнеса. Некоторые кредитные учреждения повышали ставки, закрывали кредитные линии, меняли условия не в пользу клиентов. Нам же от Сбербанка поступил лишь один звонок, в котором сообщили: банк продолжает сотрудничать на прежних условиях. Такая стабильность не может не радовать", — вспоминает Георгий Бахов.

Оперативность

Генеральный директор компании "Биокорд" Павел Шевченко уверен, что Сбербанк на сегодняшний день может предложить всю линейку продуктов и услуг для малого и среднего бизнеса. Именно поэтому единственное кредитное учреждение, с которым организация в данный момент сотрудничает — это Сбер.

Биокорд — высокотехнологичное производство полного цикла, изготавливающее более сотни наименований витаминов, микро- и макроэлементов. Создано оно было в Самаре всего два года назад. Но уже строит масштабные планы дальнейшего развития. "Когда мы только начинали, у нас работало всего 10 человек. Сегодня в штате компании сотня сотрудников, — рассказывает Павел Шевченко. — И в планах на ближайший год расширение производства и ассортимента. Строительство нового корпуса. Закупка оборудования. Первый этап проекта предполагает инвестиции порядка 800 миллионов рублей, второй — более миллиарда. Без финансовой помощи Сбербанка нам не обойтись". Руководитель отметил также оперативность Сбера: однажды от подачи кредитной заявки до получения денег прошло около 24 часов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4