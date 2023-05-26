Как самарский бизнес растет и развивается вместе со Сбером

26 мая отмечается День российского предпринимательства, установленный Указом Президента России 18 октября 2007 года. Сегодня каждый пятый трудоспособный житель Самарской области может отмечать этот праздник. Только самозанятых граждан в нашем регионе зарегистрировано 170 тысяч человек. И каждый месяц — это число увеличивается еще на четыре тысячи. По данным Федеральной налоговой службы, статус индивидуальных предпринимателей имеет еще 74,3 жителей губернии. А компаний, ведущих коммерческую деятельность, в регионе более 55 тысяч. Для многих из них надежным партнером в деловых начинаниях стал Сбербанк. Самарские предприниматели рассказали нашему изданию свою историю сотрудничества с крупнейшим российским банком.

Надежность и стабильность

По словам директора мясоптицекомбината "Поволжский" Георгия Бахова, компания почти пятнадцать лет занимается переработкой свинины и мяса птицы. Производит полуфабрикаты: от традиционных пельменей и блинчиков с начинкой до десятка видов маринованного шашлыка. В числе его клиентов торговые сети, заведения общепита Самарской области и комбинаты школьного питания. Георгий Бахов особо подчеркивает, что приоритетом производства является качество продукции. А для этого требуется многое: закупка мяса только у проверенных российских производителей, современное оборудование, хорошая подготовка сотрудников.

"Специфика работы с продуктами питания такова, что мне как руководителю приходится ежедневно принимать множество решений, в том числе и финансовых, которые требуют самой оперативной реализации. Нам в этом помогает Сбербанк. С ним мы сотрудничаем более 10 лет. Зарплату наши работники получают на карты Сбербанка. Участвуем в лизинговых программах для покупки нового оборудования. Также сотрудничаем с банком по кредитным продуктам. Нельзя не отметить позитивные изменения, которые происходят в банке. И нам эти перемены нравятся", — рассказывает Георгий Бахов.

Первое, что отмечает директор мясоперерабатывающего комбината, — это надежность кредитной организации. "Если у нашего контрагента имеется договор со Сбербанком, то доверие к нему однозначно повышается. Банк серьезно относится к своей репутации и сотрудничает с только добросовестными компаниями", — отмечает руководитель.

Второе, что нельзя не отметить в работе с банком — оперативность. "У нашей организации возникла необходимость обновить автопарк. Мы обратились в банк, озвучили наши потребности. И очень быстро получили от Сбера комплексное предложение с разными вариантами решения по поставленным задачам", — делится опытом Георгий Георгиевич.

Стабильность — это еще одно неоспоримое преимущество финансового партнера. "Последний год был не простым для бизнеса. Некоторые кредитные учреждения повышали ставки, закрывали кредитные линии, меняли условия не в пользу клиентов. Нам же от Сбербанка поступил лишь один звонок, в котором сообщили: банк продолжает сотрудничать на прежних условиях. Такая стабильность не может не радовать", — вспоминает Георгий Бахов.

Оперативность

Генеральный директор компании "Биокорд" Павел Шевченко уверен, что Сбербанк на сегодняшний день может предложить всю линейку продуктов и услуг для малого и среднего бизнеса. Именно поэтому единственное кредитное учреждение, с которым организация в данный момент сотрудничает — это Сбер.

Биокорд — высокотехнологичное производство полного цикла, изготавливающее более сотни наименований витаминов, микро- и макроэлементов. Создано оно было в Самаре всего два года назад. Но уже строит масштабные планы дальнейшего развития. "Когда мы только начинали, у нас работало всего 10 человек. Сегодня в штате компании сотня сотрудников, — рассказывает Павел Шевченко. — И в планах на ближайший год расширение производства и ассортимента. Строительство нового корпуса. Закупка оборудования. Первый этап проекта предполагает инвестиции порядка 800 миллионов рублей, второй — более миллиарда. Без финансовой помощи Сбербанка нам не обойтись". Руководитель отметил также оперативность Сбера: однажды от подачи кредитной заявки до получения денег прошло около 24 часов.