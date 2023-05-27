На форуме "Мой бизнес 63" наградили активных предпринимателей Самарской области

В пятницу, 26 мая, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отметил предпринимателей с активной жизненной позицией, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие губернии. Торжественная церемония награждения прошла на площадке форума "Мой бизнес 63".

"Традиционно в День российского предпринимательства мы отмечаем героических, творческих, активных людей, которые работают, создают рабочие места. Это труд, который дает возможность реализоваться человеку, самостоятельно вести деятельность в той сфере, которая ему нравится. И, безусловно, мы рады, что в Самарской области становится все больше успешных предпринимателей. Те акценты, которые делает Губернатор и команда Правительства, в работе по развитию этого важнейшего сегмента экономики, дают свои позитивные результаты", — сказал министр.

В регионе активно развивается сфера МСП. Сегодня в ней занято более 671 тысячи человек — 40% трудоспособного населения области. Растет число субъектов МСП, их оборот, прирастает число самозанятых граждан. Благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" постоянно расширяется линейка мер поддержки.

Поздравляя предпринимателей региона с профессиональным праздником, Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что бизнес-сообщество играет важнейшую роль в решении задач повышения устойчивости экономики Самарской области и страны в целом, укрепления промышленного, технологического, инфраструктурного и кадрового потенциала региона, обеспечения занятости населения.

"Особенно значим вклад предпринимателей в развитие региональной экономики в условиях санкционного давления коллективного Запада, — считает губернатор. — Благодаря таланту, трудолюбию, упорству наших бизнесменов, комплексу мер господдержки нам удалось выстроить новые логистические маршруты и торговые цепочки, наладить работу с поставщиками, найти перспективные рынки сбыта, нарастить инвестиции".

В этом году на площадке форума почетными грамотами, благодарностями министра и благодарственными письмами министерства были отмечены 70 представителей бизнеса из Самары, Тольятти, Жигулевска, Отрадного, а также Похвистневского, Пестравского, Волжского, Богатовского и других районов.

Они ведут деятельность в самых разных сферах: образовательной деятельности, производства одежды, мебели, пищевой продукции, деятельности крестьянско-фермерских хозяйств, сферы креативных индустрий и др.

"Очень рада высокой оценке и награде за мое участие в социальном проекте. Я поняла, что нужно продолжать в том же духе, не обесценивать свои действия, вместе мы сила и Россия достаточно результативная и продуктивная страна, будущее всегда будет за нами", — отметила предпринимательница из Самары Лилия Гайсина.

"Награждение — это всегда праздник, конечно, приятно, вдохновляет и хочется еще больше сотрудничать, производить, создавать, вносить в нашу экономику вклад, это дело жизни, предпринимательство — это некая игра, длиною в жизнь", — подчеркнула основательница швейной фабрики "Профи Дресс" Руслана Сукаева.

В этот день также отметили сотрудников региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Форум "Мой бизнес 63" стартовал 24 мая и в течение следующих дней предпринимателей региона ожидает насыщенная, полезная программа. До 8 июня предприниматели могут выбирать наиболее актуальные и полезные для себя темы, регистрация продолжается на сайте forum.mybiz63.ru. Уже в первый день участниками форума стали более 2000 человек.

Генеральным информационным партнером форума является Самарское областное вещательное агентство.