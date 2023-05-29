В Самарской области почти два месяца не могли похоронить участника СВО

В Самарской области жена погибшего в СВО бойца почти два месяца добивалась организации похорон. Об этом сообщила супруга командующего Второй гвардейской армией Екатерина Колотовкина.

"Оля (жена погибшего — прим. ред.) с самого начала знала, что ей не дождаться Вову живым. Рассказали сослуживцы — ее муж погиб в одном окопе с товарищем. Ей оставалось лишь пережить страшную боль, оплакать любимого и организовать достойные проводы в последний путь", — рассказала Екатерина Колотовкина.

Сначала женщина тщетно пыталась дозвониться в военкомат. Затем пошла туда, не дождавшись извещения. Узнав, что тело супруга находится в Ростове, добилась, чтобы быстрее взяли ДНК у его матери для подтверждения личности.

"Пробы направили в Ростов, но они… потерялись! Взяли второй раз, но их постигла та же участь. Третья проба… — продолжает Колотовкина. — Только представьте, что все это время творилось в душе у родных Владимира. Оля не находила себе места. Мы постоянно были на связи, поддерживали ее. Со своей стороны дергали всех, кого могли, для ускорения процесса".

Абсурдности ситуации прибавлял тот факт, что сослуживца, погибшего вместе с Вовой, уже похоронили.

"Оля думала об одном — скорее привезти мужа на самарскую землю. Рассказывала, как он снился ей и просился домой. И вот, спустя почти два месяца, его вернули", — сообщила супруга командующего Второй гвардейской армией.