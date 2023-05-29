ВТБ выдал более миллиарда рублей по кредитам на малые суммы

Клиенты ВТБ с момента запуска банком кредитования на малые суммы оформили более 50 тысяч таких займов на сумму свыше миллиарда рублей. Средний чек в мае составил 21 тысячу рублей. Активнее всего данные кредиты берут жители Москвы и Подмосковья, а также Самарской и Новосибирской областей.

Кредиты от 5 до 30 тысяч рублей ВТБ предлагает на любые цели с минимальным ежемесячным платежом от 487 рублей. Оформить такой продукт можно на срок до года, клиенту потребуется только паспорт. При этом заёмщик должен быть старше 18 и моложе 75 лет. Подать заявку и оформить кредит можно в мобильном приложении ВТБ Онлайн или через интернет-банк. Одобрение занимает не более 2 минут.

"Сегодня заемщики стали активнее интересоваться кредитами на небольшие суммы и короткие сроки, чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет. ВТБ усиливает работу с массовым сегментом, поэтому мы предложили своим клиентам отказаться от обращений в микрофинансовые организации и обратиться банк, где более выгодные кредиты с прозрачными условиями. Оценивая первые результаты после полноценного запуска продукта, мы видим растущий спрос среди клиентов ВТБ — суммарно выдано уже более миллиарда рублей", — комментирует Евгений Благинин, заместитель руководителя департамента кредитного розничного бизнеса, начальник управления "Потребительское кредитование" ВТБ.

ВТБ — один из лидеров российского рынка кредитования наличными. По итогам четырёх месяцев нынешнего года банк предоставил клиентам более полумиллиона потребительских кредитов на 326 млрд рублей. Банк предлагает экспресс-кредиты, максимальную сумму займа до 30 млн рублей и сохраняет фокус на доступность кредитования: заёмщикам, не являющимся зарплатными клиентами банка, достаточно только паспорта для получения кредита до 300 тыс. рублей и дополнительно справки о доходах, чтобы оформить кредит до 1,5 млн рублей.