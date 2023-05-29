Самарская область входит в число регионов - лидеров ПФО по числу субъектов МСП

В Самарской области активно развивается сектор малого и среднего предпринимательства. По информации областного минэкономразвития, сегодня в нем занято почти 40% трудоспособного населения региона. В регионе работает 131,9 тыс. субъектов МСП, что на 2,8% больше, чем по итогам 2022 года. Комфортный деловой и инвестиционный климат в регионе формируется благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" и личному участию губернатора Дмитрия Азарова.

"Мы фиксируем рост многих показателей в сфере предпринимательства. Растет численность занятых в МСП и сегодня составляет 645,5 тыс. человек. По приросту численности занятых в МСП Самарская область занимает первое место в ПФО, - рассказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. - Благодаря активности предпринимателей и мерам господдержки оборот предприятий МСП за год увеличился на 14,3%. Растет численность самозанятых - сегодня официальную регистрацию и специальный налоговый режим выбрали уже более чем 175 тысяч жителей региона, самостоятельно развивающие свое дело".

Самарская область входит в число регионов ПФО с наибольшим количеством субъектов МСП. Об этом в своем интервью ТАСС рассказала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. По ее словам, в ПФО сосредоточено 17% от общего числа субъектов МСП страны.

Замминистра также отметила, что если по итогам 2019 года в едином реестре МСП насчитывалось 5,92 млн субъектов, в 2022 году их количество выросло до 5,99 млн, сегодня в реестре зарегистрировано 6,25 млн субъектов МСП.

"Нам удалось не только удержать сектор МСП, но и выйти в позитивную динамику. Во многом коронавирусный кризис и кризис в период ограничения рынков поставок и сбыта продукции, а также в период мобилизации мы смогли преодолеть благодаря системным мерам, построенным на поддержке именно тех выпадающих возможностей и тех отраслей, которые этого особенно требовали. В каких-то случаях это была поддержка выпадающих из-за кризиса элементов - финансовая поддержка для сохранения бизнеса и занятости в секторе, оперативное открытие логистических программ, помощь с выходом на новые рынки", - пояснила Татьяна Илюшникова.

Узнать о действующих инструментах господдержки можно в центрах "Мой бизнес" и на портале mybiz63.ru.