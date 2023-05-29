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Суды Происшествия

В Самаре начался суд над еще одним бывшим топ-менеджером Газбанка

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Ленинского района Самары рассматривает уголовное дело Владимира Семина. Он в прошлом — заместитель председателя правления Газбанка.

Фото: Архив «ВН»

По версии следствия, в Газбанке выдавали физическим и юридическим лицам кредиты с несоразмерной величиной обеспечения. Суммы кредитов составляли от 16 млн руб. до 150 млн, также был выдан заем на $221 тысячи. Кроме того, следствие считало, что руководители банка произвели замену высоколиквидных активов банка на активы низкого качества. Газбанк признали банкротом в августе 2018 года. Размер установленных требований кредиторов составлял около 20,6 млрд рублей. В феврале 2019 г. ГУ МВД России по Самарской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").

Семина задержали вместе с председателем правления Газбанка Михаилом Липовецким. Дело Липовецкого дошло до суда ранее.

"По версии следствия, Липовецкий с 20 января по 15 ноября 2017 г., занимая должность исполняющего обязанности председателя правления ООО "Газбанк", заключил от имени организации с четырьмя гражданами и коммерческими организациями ООО "Турстрой" и ООО "Сигма" кредитные договоры. При этом было известно, что данные граждане и организации не смогут выполнять кредитные обязательства", — сообщала подробности дела суду гособвинитель.

Также в суде представители гособвинения рассказали, что Липовецкий игнорировал предупреждения руководителя службы по управлению рисками. А тот сообщал, что финансовое состояние заемщиков предполагало отсутствие средств на погашение кредитов. В результате действий Липовецкого ущерб банку составил 409 млн рублей.

Суд признал Липовецкого виновным в злоупотреблении полномочиями и назначил ему полтора года лишения свободы условно с двухгодичным испытательным сроком. Теперь очередь дошла до Семина.

Интересно, что ранее Арбитражный суд наложил арест на имущество топ-менеджеров Газбанка на общую сумму 11,77 млрд рублей. При этом суд отказался принимать обеспечительные меры на недвижимость Семина в Барбошином овраге.

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