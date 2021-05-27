В Самаре суд не стал ужесточать наказание бывшему предправления Газбанка

В Ленинском районном суде 20 мая после повторного рассмотрения дела вынесен новый приговор бывшему председателю правления АО АКБ "Газбанк" Михаилу Липовецкому.
Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Самарской области, экс-топ-менеджер обанкротившегося банка признан виновным в злоупотреблении полномочиями, суд назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с двухгодичным испытательным сроком.
В качестве дополнительного наказания суд лишил Михаила Липовецкого права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на два года. Данный приговор еще не вступил в силу, и 26 мая одна из сторон уже подала на него жалобу.
Напомним, по версии следствия, занимая в 2017 г. должность исполняющего обязанности председателя правления АО АКБ "Газбанк", Михаил Липовецкий заключил от имени банка с физическими лицами, а также с коммерческими организациями семь необеспеченных кредитных договоров на 410 млн рублей.
Первый приговор ему был вынесен 23 ноября 2020 года. Липовецкого тогда также приговорили к полутора годам лишения свободы условно, признав виновным в злоупотреблении полномочиями. Тот приговор как слишком мягкий оспорила прокуратура - гособвинение просило для банкира двух лет реального лишения свободы.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.