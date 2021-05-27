В Самаре суд не стал ужесточать наказание бывшему предправления Газбанка

В Ленинском районном суде 20 мая после повторного рассмотрения дела вынесен новый приговор бывшему председателю правления АО АКБ "Газбанк" Михаилу Липовецкому.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Самарской области, экс-топ-менеджер обанкротившегося банка признан виновным в злоупотреблении полномочиями, суд назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с двухгодичным испытательным сроком.

В качестве дополнительного наказания суд лишил Михаила Липовецкого права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на два года. Данный приговор еще не вступил в силу, и 26 мая одна из сторон уже подала на него жалобу.

Напомним, по версии следствия, занимая в 2017 г. должность исполняющего обязанности председателя правления АО АКБ "Газбанк", Михаил Липовецкий заключил от имени банка с физическими лицами, а также с коммерческими организациями семь необеспеченных кредитных договоров на 410 млн рублей.

Первый приговор ему был вынесен 23 ноября 2020 года. Липовецкого тогда также приговорили к полутора годам лишения свободы условно, признав виновным в злоупотреблении полномочиями. Тот приговор как слишком мягкий оспорила прокуратура - гособвинение просило для банкира двух лет реального лишения свободы.