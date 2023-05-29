Трех самарцев будут судить за убийство косуль

В Красноярский районный суд Самарской области отправили уголовное дело о незаконной охоте. В деле трое обвиняемых. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ноябре 2022 г. три самарца на территории охотничьих угодий Красноярского района незаконно застрелили двух косуль. Департаменту охоты и рыболовства Самарской области был причинен ущерб 80 тыс. рублей.

Полицейские изъяли у подозреваемых самозарядный карабин, боеприпасы, два оптических прицела и автомобиль Mitsubishi. Ущерб возмещен во время расследования.