В Красноярский районный суд Самарской области отправили уголовное дело о незаконной охоте. В деле трое обвиняемых. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В ноябре 2022 г. три самарца на территории охотничьих угодий Красноярского района незаконно застрелили двух косуль. Департаменту охоты и рыболовства Самарской области был причинен ущерб 80 тыс. рублей.
Полицейские изъяли у подозреваемых самозарядный карабин, боеприпасы, два оптических прицела и автомобиль Mitsubishi. Ущерб возмещен во время расследования.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063