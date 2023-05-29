ВТБ получил награду Торгово-промышленной палаты за системное развитие цифровых услуг для бизнеса

ВТБ стал победителем конкурса "Лучшая банковская программа для МСП" в номинации "Системное развитие цифровых услуг для бизнеса". Конкурс проводит Торгово-промышленная палата РФ в рамках национальной премии в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий".

ВТБ представил на конкурс комплекс продуктов и сервисов для предпринимателей, запущенных в 2022 году. Среди них — новые кредитные продукты, специальные предложения РКО, виртуальная бизнес-карта "Мир" с возможностью моментального выпуска и бесшовной токенизацией из мобильного банка. Высоко востребованы у клиентов новые инструменты для приема платежей, такие как ВТБ-SoftPOS для оплаты смартфоном и сервис по QR-коду СБП. Отдельного внимания заслуживает экосистема ВЭД, которая в 2022 году пополнилась новыми сервисами и инструментами для импортеров и экспортеров, в том числе набором таможенных сервисов. Несмотря на внешнее давление, банк обеспечил клиентам возможность работы с национальными валютами и SWIFT-независимые каналы международных расчетов.

Благодаря ряду новых сервисов, направленных на поддержку начинающих предпринимателей, клиенты могут зарегистрировать бизнес онлайн без уплаты госпошлины, а также оформить квалифицированную электронную подпись (КЭП) и получить доступ к широкой линейке бизнес-сервисов на специальных условиях. Большинство необходимых операций предприниматели могут совершить в мобильном банке ВТБ Бизнес Lite и интернет-банке ВТБ Бизнес, надежность и стабильность которых обеспечена передовыми отечественными решениями.

"Клиенты заинтересованы в возможности оформления продуктов без посещения офиса, высокой скорости и безопасности своих операций, а также оптимизации расходов. Сегодня в онлайн-формате доступны все стандартные продукты банка, а наши ценовые предложения позволяют существенно снижать расходы на ведение бизнеса. Для нас особая ценность этой награды в том, что победителей определяет как экспертное жюри, так и сами предприниматели, которые выбрали ВТБ в качестве финансового партнера и сегодня поддержали нас в рамках конкурса", − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент банка ВТБ.

"Наш главный приоритет заключается в разработке современных продуктов и сервисов, которые полностью отвечают требованиям быстро меняющегося рынка и удовлетворяют потребности предпринимателей. Поэтому, попадая в цифровую экосистему для бизнеса ВТБ, клиент может в режиме единого окна решить большинство своих бизнес-задач: от регистрации бизнеса и получения КЭП до оформления юридических и бухгалтерских услуг от партнеров банка. Мы благодарны за высокую оценку нашей работы и в дальнейшем будем прилагать максимум усилий для совершенствования сервисов и продуктов банка для удобства клиентов", − комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ.

Федеральный конкурс "Лучшая банковская программа для МСП — 2022" проводится Торгово-промышленной палатой РФ в рамках ежегодной национальной премии в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий" при поддержке и участии Совета Федерации и Государственной Думы, ЦБ и Минэкономразвития России, Внешэкономбанка и Корпорации МСП, а также Ассоциации банков России.