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ВТБ Лизинг запустил маркетплейс автомобилей в лизинг

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ Лизинг запускает цифровую платформу "Цифровой автолизинг", которая позволяет выбирать и приобретать автомобили в лизинг в онлайн формате. Теперь одобрение сделки займёт всего 5 минут, а получение коммерческого предложения и заключение договора лизинга происходит полностью онлайн. На маркетплейсе представлены как легковые автомобили, так и легкий коммерческий транспорт.

Клиент может любым удобным способом — с телефона или компьютера — найти необходимый для его бизнес-задач автомобиль и получить коммерческое предложение, подписать договор через ЭДО и забронировать машину в дилерском центре. В каталоге представлено подробное описание каждой модели, ее фотографии и технические характеристики. Официальным партнером маркетплейса на первом этапе развития проекта является крупнейший автомобильный дилер "Автомир".

"Сегодня бизнес все чаще выбирает способ покупки необходимых товаров и услуг дистанционно. Нам важно идти в ногу со временем, быть максимально технологичными и удобными для своих клиентов, поэтому мы разработали онлайн-платформу с доступным интерфейсом, которая позволяет приобрести автомобиль в лизинг в онлайн-формате максимально быстро и привычно. В дальнейшем мы планируем развивать платформу и расширять маркетплейс за счет партнерства с официальными дилерами, доработки дополнительных сервисов и услуг, таких как сервис подбора автомобиля по индивидуальному запросу клиента, а также получение автомобиля в день обращения", — отметил генеральный директор ВТБ Лизинг Антон Мусатов.

ГК ВТБ Лизинг — одна из крупнейших универсальных лизинговых компаний России, является частью корпоративно-инвестиционного бизнеса группы ВТБ. ВТБ Лизинг предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По данным Эксперт РА в 2022 году новый бизнес всех компаний на рынке в сегменте автотранспорта (легковой, грузовой, автобусы и спецтехника) совокупно составил 1,2 трлн руб.

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