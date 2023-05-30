Самарские компании смогут принять участие во Всероссийском конкурсе "Экспортер года"

Предприятия Самарской области, которые ведут активную внешнеэкономическую деятельность, могут принять участие во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года". В настоящее время идет прием заявок.

Победителей будут выбирать в номинациях:

— Экспортер года в сфере промышленности;

— Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса;

— Новая география (номинация для крупного бизнеса);

— Ответственный экспортер (ESG);

— Трейдер года;

— Прорыв года (номинация для МСП);

— Экспортер года в сфере машиностроения;

— Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы);

— Лучший молодой предприниматель — экспортер (номинация для МСП);

— Лучшая женщина-экспортер;

— Экспортер года в сфере услуг;

— Лучший экспортер в сфере электронной торговли (номинация для МСП).

Определение победителей и призеров конкурса пройдет в два этапа:

сначала победителей и призеров выберут на уровне каждого федерального округа. Из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, отберут победителей и призёров конкурса на федеральном уровне.

В Самарской области комфортный деловой и инвестиционный климат создается благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" и личному участию Губернатора Дмитрия Азарова.

В регионе работают центры "Мой бизнес", где можно получить консультации по любым вопросам, связанным с ведением своего дела. Успешно работает региональный Центр поддержки экспорта, специалисты которого предоставляют широкий спектр услуг и сопровождают предпринимателей до непосредственного заключения экспортного контракта.

"Несмотря на санкционное давление, наши производители смогли адаптироваться к новым вызовам и перестроить свою экспортную деятельность — выйти на рынки дружественных стран. Большую роль здесь играет господдержка: содействие предприятиям в выборе страны, поиске иностранных партнеров, в подготовке и переводе необходимой документации и многом другом. В апреле мы отметили лучших экспортеров на уровне региона, и, безусловно, бизнесу Самарской области есть, что представить на всероссийском конкурсе", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В 2022 году сразу три самарские компании — ВЭЛТ, АвтоГазТранс и Услада — вошли в число лучших экспортеров России.

"Наша компания благодарна Правительству Самарской области за те условия, которые предоставлены нам в индустриальном парке "Преображенка". Это помогает предприятию стабильно работать, осваивать новые направления и рынки. Несмотря на сложный год, мы сохранили несколько экспортных направлений и сегодня нацелены активно выстраивать работу с Китаем. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и уверены, что с поддержкой властей сможем продолжить уверенное развитие", — прокомментировал свою победу основатель ООО "ВЭЛТ" Даниил Рахмаков.

Всероссийская премия "Экспортер года" присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. По решению комиссии, победителями стали как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия.

Подробнее с условиями участия в конкурсе можно познакомиться и отправить заявку на участие в конкурсе можно по ссылке.