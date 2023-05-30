16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
При помощи бережливых технологий тольяттинская компания увеличила производительность на 31% и больше Год без забот: в "Пятёрочке" стартовала новая акция Комплексная система безопасности и видеонаблюдения Крымского моста создана самарским консорциумом "Интегра-С" Карьеру в ИТ лучше начинать в крупной компании С помощью инструментов бережливого производства самарская компания сократила потери при отгрузке товара в торговые сети

Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарские компании смогут принять участие во Всероссийском конкурсе "Экспортер года"

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 206
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Предприятия Самарской области, которые ведут активную внешнеэкономическую деятельность, могут принять участие во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года". В настоящее время идет прием заявок.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Победителей будут выбирать в номинациях:

— Экспортер года в сфере промышленности;
— Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса;
— Новая география (номинация для крупного бизнеса);
— Ответственный экспортер (ESG);
— Трейдер года;
— Прорыв года (номинация для МСП);
— Экспортер года в сфере машиностроения;
— Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы);
— Лучший молодой предприниматель — экспортер (номинация для МСП);
— Лучшая женщина-экспортер;
— Экспортер года в сфере услуг;
— Лучший экспортер в сфере электронной торговли (номинация для МСП).

Определение победителей и призеров конкурса пройдет в два этапа:
сначала победителей и призеров выберут на уровне каждого федерального округа. Из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, отберут победителей и призёров конкурса на федеральном уровне.

В Самарской области комфортный деловой и инвестиционный климат создается благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" и личному участию Губернатора Дмитрия Азарова.

В регионе работают центры "Мой бизнес", где можно получить консультации по любым вопросам, связанным с ведением своего дела. Успешно работает региональный Центр поддержки экспорта, специалисты которого предоставляют широкий спектр услуг и сопровождают предпринимателей до непосредственного заключения экспортного контракта.

"Несмотря на санкционное давление, наши производители смогли адаптироваться к новым вызовам и перестроить свою экспортную деятельность — выйти на рынки дружественных стран. Большую роль здесь играет господдержка: содействие предприятиям в выборе страны, поиске иностранных партнеров, в подготовке и переводе необходимой документации и многом другом. В апреле мы отметили лучших экспортеров на уровне региона, и, безусловно, бизнесу Самарской области есть, что представить на всероссийском конкурсе", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В 2022 году сразу три самарские компании — ВЭЛТ, АвтоГазТранс и Услада — вошли в число лучших экспортеров России.

"Наша компания благодарна Правительству Самарской области за те условия, которые предоставлены нам в индустриальном парке "Преображенка". Это помогает предприятию стабильно работать, осваивать новые направления и рынки. Несмотря на сложный год, мы сохранили несколько экспортных направлений и сегодня нацелены активно выстраивать работу с Китаем. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и уверены, что с поддержкой властей сможем продолжить уверенное развитие", — прокомментировал свою победу основатель ООО "ВЭЛТ" Даниил Рахмаков.

Всероссийская премия "Экспортер года" присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. По решению комиссии, победителями стали как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия.

Подробнее с условиями участия в конкурсе можно познакомиться и отправить заявку на участие в конкурсе можно по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4