Тольяттикаучук в День химика чествовал лучших работников завода

28 мая в России отмечается День химика. В преддверии профессионального праздника своих сотрудников поздравил флагман отечественной нефтехимической отрасли - Тольяттикаучук (входит в группу "Татнефть"), собрав их на торжественное мероприятие в ДК "Тольятти" имени Николая Абрамова.

Химики городу в помощь

В большом зале Дворца культуры собрались ветераны предприятия, работники всех подразделений завода (многие пришли на праздник вместе с семьями) и студенты колледжей, которые еще только осваивают профессию. Поздравить химиков приехали представители руководства города, министерства промышленности и торговли Самарской области, а также коллеги из Татнефти. Практически все они в своих поздравлениях подчеркивали, что работа химиков во многом сходна с волшебством. Знания и опыт профессионалов этой области позволяют создавать нужные и очень полезные вещи.

В этот вечер со сцены звучали и "Баллада о каучуке" в исполнении сотрудников завода, и слова благодарности за честный плодотворный труд заводчан. Глава города Николай Ренц говорил о том, что предприятию Тольяттикаучук, который сегодня является частью огромной нефтедобывающей и перерабатывающей корпорации "Татнефть", удалось наладить продуктивное взаимодействие с местными органами власти и оказать помощь муниципалитету в реализации социально значимых программ.

"В прошлом году Тольятти получил через гранты Татнефти 67 миллионов рублей, в этом году получит еще почти сто миллионов. И эти средства пошли и пойдут на то, чтобы сделать жизнь каждого горожанина лучше. Это будут новые классы химии в тольяттинских учебных заведениях, ремонты и новое оборудование в школах искусств, наших музеях и больницах. В скором времени в парке Центрального района благодаря вашей компании появится самая современная, самая продвинутая площадка для занятия скейтингом и воркаутом. Тольяттикаучук - это символ надежности, стабильности и постоянного роста. Вы замечательные труженики. Очень рад, что в нашем городе есть такое прекрасное, современное, высокотехнологичное предприятие", - сказал глава городской администрации в своем поздравлении.

Отметили лучших

В честь Дня химика чествовали победителей конкурса профессионального мастерства, который регулярно проводится на заводе. Около сотни лучших сотрудников Тольяттикаучук были отмечены наградами, премиями и подарками. Кто-то удостоился почетной грамоты. Портреты других украсят заводскую Доску почета. Заслуги тольяттинских нефтехимиков отмечены на уровне города, области и всей России. Четыре человека получили благодарности Министерства энергетики РФ, еще 16 удостоены благодарности и грамот от губернатора Самарской области и регионального министерства промышленности и торговли. В числе поощренных как рядовые сотрудники, так и управленцы различных подразделений Тольяттикаучук. Руководитель по управлению персоналом бизнес-направления "Нефтегазохимия" Наталия Лазарева удостоена благодарности Министерства энергетики Российской Федерации. Она отметила, что возможности для развития у сотрудников Тольяттикаучука практически безграничны. "Наше предприятие входит в группу "Татнефть", и каждый работник может профессионально и карьерно расти не только на родном предприятии, но и во всех регионах присутствия компании. В наш профессиональный праздник я желаю своим коллегам здоровья, стабильной и безопасной работы".

Аппаратчик узла прессования Тольяттикаучук Рената Биктимирова на праздничном мероприятии не единожды поднималась на сцену. Она работает на предприятии уже 10 лет, пришла сюда сразу после окончания колледжа и очень благодарна родному предприятию не только за интересную стабильную и хорошо оплачиваемую работу, но и за возможность получить высшее образование за счет компании. Тольяттикаучук представляет своим работникам такие ресурсы для роста.

"Мне очень нравится моя работа. Она дает стабильность, уверенность в завтрашнем дне. У нас очень сплоченный коллектив и замечательные компетентные руководители, которые постоянно в контакте с рабочими и помогают решить любой вопрос", - рассказала Рената Ринатовна.

Завершился профессиональный праздник ярким выступлением московской вокальной группы VIVA.

Юрий Морозов, генеральный директор ООО "Тольяттикаучук":

- День химика - для меня семейный праздник. Я пошел по стопам моей мамы, она была работником химического завода в городе Стерлитамак. Трудилась начальником лаборатории мономеров. Тольятти - город большой химии, а День химика - большой праздник для всего города. Хочу пожелать всем причастным к нему здоровья, любви и заботы близких, реализации всех планов и мирного неба над головой.