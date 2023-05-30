16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттикаучук в День химика чествовал лучших работников завода Комплексная система безопасности и видеонаблюдения Крымского моста создана самарским консорциумом "Интегра-С" Владимир Куделькин: "Наша система — это виртуальный 4D-мир с объективной реальностью" Взрывобезопасные технологии климата ООО "НовоКС" подтверждают свою востребованность на рынке "Зеленый эталон" Тольяттиазота: от безопасного удобрения к экологии продуктов

Нефтехимия ТЭК

Тольяттикаучук в День химика чествовал лучших работников завода

ТОЛЬЯТТИ. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 199
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

28 мая в России отмечается День химика. В преддверии профессионального праздника своих сотрудников поздравил флагман отечественной нефтехимической отрасли - Тольяттикаучук (входит в группу "Татнефть"), собрав их на торжественное мероприятие в ДК "Тольятти" имени Николая Абрамова.

Фото: предоставлено ООО "Тольяттикаучук"

Химики городу в помощь

В большом зале Дворца культуры собрались ветераны предприятия, работники всех подразделений завода (многие пришли на праздник вместе с семьями) и студенты колледжей, которые еще только осваивают профессию. Поздравить химиков приехали представители руководства города, министерства промышленности и торговли Самарской области, а также коллеги из Татнефти. Практически все они в своих поздравлениях подчеркивали, что работа химиков во многом сходна с волшебством. Знания и опыт профессионалов этой области позволяют создавать нужные и очень полезные вещи.

В этот вечер со сцены звучали и "Баллада о каучуке" в исполнении сотрудников завода, и слова благодарности за честный плодотворный труд заводчан. Глава города Николай Ренц говорил о том, что предприятию Тольяттикаучук, который сегодня является частью огромной нефтедобывающей и перерабатывающей корпорации "Татнефть", удалось наладить продуктивное взаимодействие с местными органами власти и оказать помощь муниципалитету в реализации социально значимых программ.

 

"В прошлом году Тольятти получил через гранты Татнефти 67 миллионов рублей, в этом году получит еще почти сто миллионов. И эти средства пошли и пойдут на то, чтобы сделать жизнь каждого горожанина лучше. Это будут новые классы химии в тольяттинских учебных заведениях, ремонты и новое оборудование в школах искусств, наших музеях и больницах. В скором времени в парке Центрального района благодаря вашей компании появится самая современная, самая продвинутая площадка для занятия скейтингом и воркаутом. Тольяттикаучук - это символ надежности, стабильности и постоянного роста. Вы замечательные труженики. Очень рад, что в нашем городе есть такое прекрасное, современное, высокотехнологичное предприятие", - сказал глава городской администрации в своем поздравлении.

Отметили лучших

Тольяттикаучук (входит в Группу "Татнефть") - один из крупнейших отечественных производителей каучука - вот уже 62 года выпускает продукцию со знаком качества, обеспечивает работой более 3000 человек.

В честь Дня химика чествовали победителей конкурса профессионального мастерства, который регулярно проводится на заводе. Около сотни лучших сотрудников Тольяттикаучук были отмечены наградами, премиями и подарками. Кто-то удостоился почетной грамоты. Портреты других украсят заводскую Доску почета. Заслуги тольяттинских нефтехимиков отмечены на уровне города, области и всей России. Четыре человека получили благодарности Министерства энергетики РФ, еще 16 удостоены благодарности и грамот от губернатора Самарской области и регионального министерства промышленности и торговли. В числе поощренных как рядовые сотрудники, так и управленцы различных подразделений Тольяттикаучук. Руководитель по управлению персоналом бизнес-направления "Нефтегазохимия" Наталия Лазарева удостоена благодарности Министерства энергетики Российской Федерации. Она отметила, что возможности для развития у сотрудников Тольяттикаучука практически безграничны. "Наше предприятие входит в группу "Татнефть", и каждый работник может профессионально и карьерно расти не только на родном предприятии, но и во всех регионах присутствия компании. В наш профессиональный праздник я желаю своим коллегам здоровья, стабильной и безопасной работы".

Аппаратчик узла прессования Тольяттикаучук Рената Биктимирова на праздничном мероприятии не единожды поднималась на сцену. Она работает на предприятии уже 10 лет, пришла сюда сразу после окончания колледжа и очень благодарна родному предприятию не только за интересную стабильную и хорошо оплачиваемую работу, но и за возможность получить высшее образование за счет компании. Тольяттикаучук представляет своим работникам такие ресурсы для роста.

"Мне очень нравится моя работа. Она дает стабильность, уверенность в завтрашнем дне. У нас очень сплоченный коллектив и замечательные компетентные руководители, которые постоянно в контакте с рабочими и помогают решить любой вопрос", - рассказала Рената Ринатовна.

Завершился профессиональный праздник ярким выступлением московской вокальной группы VIVA.

Юрий Морозов, генеральный директор ООО "Тольяттикаучук":

- День химика - для меня семейный праздник. Я пошел по стопам моей мамы, она была работником химического завода в городе Стерлитамак. Трудилась начальником лаборатории мономеров. Тольятти - город большой химии, а День химика - большой праздник для всего города. Хочу пожелать всем причастным к нему здоровья, любви и заботы близких, реализации всех планов и мирного неба над головой.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Утехин 15 августа 2014 13:33 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Спасибо за поправку. Исправили

Thought Mind 14 августа 2014 15:21 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.

Thought Mind 01 августа 2014 19:27 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

"Роснефть" в августе 2014 начнет подготовку к строительству нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Планируется, что САНОРС будет филиалом ВНХК

Артем stroysamaru 30 июля 2014 08:13 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?

Thought Mind 25 мая 2014 20:10 "Роснефть" приобрела 100% холдинга "САНОРС"

Роснефти "впихнули" "мыльный пузырь". Браво Соглаев!

Фото на сайте

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4