Молодые экоактивисты Т Плюс посетили Невский экологический конгресс

Молодые специалисты Т Плюс из Мордовского, Саратовского, Пермского, Кировского, Владимирского, Удмуртского и Самарского филиалов поучаствовали в X Невском международном экологическом конгрессе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мероприятие прошло ярко и масштабно, — говорится в сообщении. — На нем свыше 2 тысяч представителей экологических молодежных сообществ со всей страны обсудили экопрофессии будущего, успешные экостартапы, волонтерство, новую зеленую урбанистику и международное сотрудничество".

Перед участниками мероприятия также выступили более сотни спикеров, в числе которых — начальник отдела корпоративной культуры и бренда работодателя Т Плюс Оксана Критикова. По итогам Молодежного дня Кристина Карпенко — менеджер по развитию корпоративной культуры и вовлеченности из Саратовского филиала — вошла в число 30 победителей в конкурсе Росатома "Атомный Экобот".