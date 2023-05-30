Молодые экоактивисты Т Плюс посетили Невский экологический конгресс

Молодые специалисты Т Плюс из Мордовского, Саратовского, Пермского, Кировского, Владимирского, Удмуртского и Самарского филиалов поучаствовали в X Невском международном экологическом конгрессе. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Мероприятие прошло ярко и масштабно, — говорится в сообщении. — На нем свыше 2 тысяч представителей экологических молодежных сообществ со всей страны обсудили экопрофессии будущего, успешные экостартапы, волонтерство, новую зеленую урбанистику и международное сотрудничество".
Перед участниками мероприятия также выступили более сотни спикеров, в числе которых — начальник отдела корпоративной культуры и бренда работодателя Т Плюс Оксана Критикова. По итогам Молодежного дня Кристина Карпенко — менеджер по развитию корпоративной культуры и вовлеченности из Саратовского филиала — вошла в число 30 победителей в конкурсе Росатома "Атомный Экобот".
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!