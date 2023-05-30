В Самаре планируется выпуск пассажирских судов для внутренних перевозок

На мощностях ЗАО "Нефтефлот" планируется строительство серии судов вместимостью до 240 человек, сказал губернатор Дмитрий Азаров 30 мая в послании к жителям региона и депутатам Самарской губернской думы.
На предприятии корреспонденту портала "Волга Ньюс" сообщили, что речь идет о региональном пассажирском судне "МПКС", проект которого разработан Морским инжиниринговым центром (Санкт-Петербург). В базовом варианте это двухпалубное судно пассажировместимостью около 240 человек. Судно длиной 32 м оснащено двумя двигателями по 220 кВт и способно принимать маломобильных граждан. Скорость составляет 20 км/ч.
"Строительство пассажирских судов этого проекта предусмотрено "Программой льготного лизинга гражданских судов водного транспорта", утвержденной в феврале 2023 года распоряжением правительства РФ №337-р. Финансирование программы будет частично осуществляться за счет средств Фонда национального благосостояния. Единственная в Самарской области судоверфь ЗАО "Нефтефлот" включена в число участников программы и планирует получать судостроительные заказы уже с 2023 года. В числе прочих судоверфь ожидает и заказа на строительство серии пассажирских судов "МПКС" для эксплуатации на водных путях Самарской области", - пояснили в "Нефтефлоте".
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.