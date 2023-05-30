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В Самаре планируется выпуск пассажирских судов для внутренних перевозок

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На мощностях ЗАО "Нефтефлот" планируется строительство серии судов вместимостью до 240 человек, сказал губернатор Дмитрий Азаров 30 мая в послании к жителям региона и депутатам Самарской губернской думы.

Фото: ЗАО "Нефтефлот"

На предприятии корреспонденту портала "Волга Ньюс" сообщили, что речь идет о региональном пассажирском судне "МПКС", проект которого разработан Морским инжиниринговым центром (Санкт-Петербург). В базовом варианте это двухпалубное судно пассажировместимостью около 240 человек. Судно длиной 32 м оснащено двумя двигателями по 220 кВт и способно принимать маломобильных граждан. Скорость составляет 20 км/ч.

"Строительство пассажирских судов этого проекта предусмотрено "Программой льготного лизинга гражданских судов водного транспорта", утвержденной в феврале 2023 года распоряжением правительства РФ №337-р. Финансирование программы будет частично осуществляться за счет средств Фонда национального благосостояния. Единственная в Самарской области судоверфь ЗАО "Нефтефлот" включена в число участников программы и планирует получать судостроительные заказы уже с 2023 года. В числе прочих судоверфь ожидает и заказа на строительство серии пассажирских судов "МПКС" для эксплуатации на водных путях Самарской области", - пояснили в "Нефтефлоте".

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