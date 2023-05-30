16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Как самарский бизнес растет и развивается вместе со Сбером Тинькофф объединил самарских предпринимателей Топ-менеджеры АктивКапитал Банка отбились от иска АСВ на 5 млрд рублей На аукцион выставлены офисные помещения Эл банка в Тольятти за 87 млн рублей В Самарской области продолжает расти объем операций по банковским картам

Банки Финансы

ВТБ Лизинг начал финансировать приобретение электромобилей с пробегом

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 184
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ Лизинг начал финансировать электромобили с пробегом для юридических лиц и предпринимателей. Теперь в лизинг клиентам доступны подержанные авто различных марок, в том числе BMW (модели i3, i4, i7), Jaguar (модель i-Pace), Porsche (модель Taycan), Audi (модель e-Tron), Volkswagen (модели ID3, ID4, ID6), Tesla (модели S, 3, X, Y). Предложение действует до 31 декабря 2023 года.

Финансирование электромобилей с пробегом не старше трех лет на дату рассмотрения заявки на лизинг доступно на условиях аванса от 0% с максимальным сроком лизинга до 3 лет. Стоимость владения автомобилем для клиента будет выгоднее до 40% за счет существующих налоговых преференций для компаний ОСН. Предприятие сможет получить вычет по налогу на добавленную стоимость до 20% со всех платежей, а также уменьшить налог на прибыль в таком же размере за счёт отнесения лизинговых платежей на расходы в течение всего срока финансовой аренды.

Согласно данным аналитического агентства "Автостат", спрос на лизинг электромобилей только в апреле текущего года вырос в 5 раз по отношению к тому же периоду 2022 года — до 861 штуки. По данным за 4 месяца 2023 года, в ВТБ Лизинг самыми популярными среди новых электромобилей стали китайские и российские марки: VOYAH Free и Skywell ET5, Evolute i-PRO.

"В последние годы мы наблюдаем тенденцию увеличения спроса на "зеленый" транспорт среди юридических лиц, но пока его доля в общих продажах легковых авто очень мала. Среди стимулов развития сегмента — более низкая стоимость заряда по сравнению с альтернативным топливом и бесплатные парковки в некоторых городах России. Поэтому владение электромобилем не только совпадает с трендом на бережное отношение к природе, но и выгодно. Мы ожидаем, что дальнейшее развитие зарядной инфраструктуры позволит увеличивать спрос на электромобили, в том числе подержанные. ВТБ Лизинг планирует и далее следовать тенденциям этого развивающегося сегмента и создавать новые продукты", — комментирует директор по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг Артём Киселёв.

Подать заявку на приобретение в лизинг электромобилей юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг или по телефону единого контакт-центра компании.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4