ВТБ Лизинг начал финансировать приобретение электромобилей с пробегом

ВТБ Лизинг начал финансировать электромобили с пробегом для юридических лиц и предпринимателей. Теперь в лизинг клиентам доступны подержанные авто различных марок, в том числе BMW (модели i3, i4, i7), Jaguar (модель i-Pace), Porsche (модель Taycan), Audi (модель e-Tron), Volkswagen (модели ID3, ID4, ID6), Tesla (модели S, 3, X, Y). Предложение действует до 31 декабря 2023 года.

Финансирование электромобилей с пробегом не старше трех лет на дату рассмотрения заявки на лизинг доступно на условиях аванса от 0% с максимальным сроком лизинга до 3 лет. Стоимость владения автомобилем для клиента будет выгоднее до 40% за счет существующих налоговых преференций для компаний ОСН. Предприятие сможет получить вычет по налогу на добавленную стоимость до 20% со всех платежей, а также уменьшить налог на прибыль в таком же размере за счёт отнесения лизинговых платежей на расходы в течение всего срока финансовой аренды.

Согласно данным аналитического агентства "Автостат", спрос на лизинг электромобилей только в апреле текущего года вырос в 5 раз по отношению к тому же периоду 2022 года — до 861 штуки. По данным за 4 месяца 2023 года, в ВТБ Лизинг самыми популярными среди новых электромобилей стали китайские и российские марки: VOYAH Free и Skywell ET5, Evolute i-PRO.

"В последние годы мы наблюдаем тенденцию увеличения спроса на "зеленый" транспорт среди юридических лиц, но пока его доля в общих продажах легковых авто очень мала. Среди стимулов развития сегмента — более низкая стоимость заряда по сравнению с альтернативным топливом и бесплатные парковки в некоторых городах России. Поэтому владение электромобилем не только совпадает с трендом на бережное отношение к природе, но и выгодно. Мы ожидаем, что дальнейшее развитие зарядной инфраструктуры позволит увеличивать спрос на электромобили, в том числе подержанные. ВТБ Лизинг планирует и далее следовать тенденциям этого развивающегося сегмента и создавать новые продукты", — комментирует директор по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг Артём Киселёв.

Подать заявку на приобретение в лизинг электромобилей юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг или по телефону единого контакт-центра компании.