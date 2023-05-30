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Депутат Госдумы Казаков: "Мы вместе с губернатором готовы решать все вопросы, стоящие перед областью"

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Государственной думы Виктор Казаков рассказал, каким видит будущее Самарской области. По его словам, сейчас непростое время, но это не мешает нашему региону уверенно двигаться вперед.

"Идет специальная военная операция. В Самарской области растет гражданская активность, патриотизм, поддержка президента. Общественные организации объединяются с властью и бизнесом. Есть много положительных примеров решения различных проблем в регионе благодаря этому взаимодействию", - отметил парламентарий.

Виктор Казаков подчеркнул: Самарская область в непростых современных условиях уверенно движется вперед в соответствии со Стратегией социально-экономического развития.

"Планируется решение многих задач, стоящих перед нашей областью. Все они претворяются в жизнь, - подчеркнул Виктор Казаков. - За прошедший период отремонтированы школы, детские сады и подстроены новые, строятся медицинские учреждения, ФАПы и многое другое".

По словам депутата, особое внимание в области уделяется социально-демографической политике:
"Дмитрий Игоревич Азаров уделяет всему этому огромное внимание. Решает многие вопросы на федеральном уровне, а на областном - делает так, чтобы задачи выполнялись и работа шла максимально быстрыми темпами".

По мнению парламентария, та работа, которая проведена правительством Самарской области, вывела регион в число передовых в решении различных задач. Многое уже сделано, и многое еще предстоит сделать.

"Необходимо повысить темпы ремонта и строительства спортивных сооружений. Сделать все, чтобы сельские поселения были обеспечены ФАПами и медицинским персоналом. Сегодня вместе с губернатором мы готовы решать все вопросы, стоящие перед Самарской областью. Я желаю Дмитрию Азарову и региону успехов во всех начинаниях и выполнения тех программ, которые обнародованы в послании губернатора на следующий год", - высказался Виктор Казаков.

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