Депутат Госдумы Казаков: "Мы вместе с губернатором готовы решать все вопросы, стоящие перед областью"

Депутат Государственной думы Виктор Казаков рассказал, каким видит будущее Самарской области. По его словам, сейчас непростое время, но это не мешает нашему региону уверенно двигаться вперед.

"Идет специальная военная операция. В Самарской области растет гражданская активность, патриотизм, поддержка президента. Общественные организации объединяются с властью и бизнесом. Есть много положительных примеров решения различных проблем в регионе благодаря этому взаимодействию", - отметил парламентарий.

Виктор Казаков подчеркнул: Самарская область в непростых современных условиях уверенно движется вперед в соответствии со Стратегией социально-экономического развития.

"Планируется решение многих задач, стоящих перед нашей областью. Все они претворяются в жизнь, - подчеркнул Виктор Казаков. - За прошедший период отремонтированы школы, детские сады и подстроены новые, строятся медицинские учреждения, ФАПы и многое другое".

По словам депутата, особое внимание в области уделяется социально-демографической политике:

"Дмитрий Игоревич Азаров уделяет всему этому огромное внимание. Решает многие вопросы на федеральном уровне, а на областном - делает так, чтобы задачи выполнялись и работа шла максимально быстрыми темпами".

По мнению парламентария, та работа, которая проведена правительством Самарской области, вывела регион в число передовых в решении различных задач. Многое уже сделано, и многое еще предстоит сделать.

"Необходимо повысить темпы ремонта и строительства спортивных сооружений. Сделать все, чтобы сельские поселения были обеспечены ФАПами и медицинским персоналом. Сегодня вместе с губернатором мы готовы решать все вопросы, стоящие перед Самарской областью. Я желаю Дмитрию Азарову и региону успехов во всех начинаниях и выполнения тех программ, которые обнародованы в послании губернатора на следующий год", - высказался Виктор Казаков.