В Тольятти на дороге к "Истории Транспорта" уложили 50% выравнивающего слоя дорожного покрытия

В рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Тольятти развернулись работы на улично-дорожной сети. В нормативное состояние приводят проезжую часть по улице Революционной на участке от ул. Дзержинского до Приморского бульвара.

Улица Революционная - одна из центральных улиц в Автозаводском районе, где расположены любимые тольяттинцами места отдыха. Здесь находятся "Парк Победы", "Итальянский сквер" и "Сквер в честь 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ-2101" - с памятником легендарной "копейке". А на пешеходной аллее вдоль улицы установлен знаменитый триптих "История транспорта". Три скульптуры, символизирующие три вида транспорта - железнодорожный, воздушный и водный.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в послании этого года отметил, что в регионе последовательно модернизируется дорожная инфраструктура и качество жизни людей улучшается, в том числе, за счет благоустройства территорий. За последние пять лет в области построено и отремонтировано 3215 км дорог.

На сегодняшний день строители уложили 50% выравнивающего слоя дорожного покрытия и обустроили столько же бордюрного камня.

Напомним, проектом предусмотрен ремонт проезжей части дороги технической категории 1В, с четырьмя полосами движения, участка протяженностью - 1,369 км.

Заменят дорожное покрытие на площади 26000 кв. м, бортовой камень на остановках, 24 дорожных знака и два остановочных павильона. Установят 560 м пешеходного ограждения, отремонтируют посадочные площадки, разметку нанесут термопластиком.

Работы должны быть завершены до 1 октября 2023 года.

Добавим, в городском округе Тольятти дорожные работы по нацпроекту уже выполнены на треть от поставленного плана текущего года. Почти на всех ремонтируемых территориях уже уложен выравнивающий слой асфальта.

Традиционно все работы выполняются преимущественно в ночное время суток, чтобы не мешать плотному автомобильному потоку.