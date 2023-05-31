Самарские разработчики представили свои идеи на интенсиве "Стартап-выходные: INVEST PITCH"

Умная камера для онлайн-репетиторов, маркетплейс доставки запчастей и решения для разработчиков IT-компаний - все это показали участники двухдневного интенсива "Стартап-выходные: INVEST PITCH", который прошел 27-28 мая в рамках предпринимательского форума "Мой бизнес-63". Об этом сообщает пресс-служба организатора практического мероприятия, которым стал Региональный центр инноваций StartupSamara.
Начинающие предприниматели всего за одни выходные смогли собрать полноценную инвестиционную презентацию, выступить с ней перед приглашенными экспертами и понять, смогли ли бы их проекты привлечь реальные денежные средства.
Благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в Самарской области создаются все условия, необходимые для успешного старта начинающих и уверенного роста опытных представителей бизнеса.
"Поддержать тех, кто решил испытать свои силы в предпринимательстве, - важное направление в работе нашего министерства. Мы постоянно внедряем новые инструменты поддержки: это гранты, льготное финансирование, образовательные курсы, рабочие места в коворкинге центра "Мой бизнес", инструменты продвижения и информационного сопровождения. Сегодня в Самарской области есть все для успешных стартов, и мы призываем активных и инициативных людей пользоваться созданными возможностями", - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
В ходе интенсива более 60 участников встретились на площадке регионального центра "Мой бизнес", чтобы подробно изучить структуру продающей презентации стартапа. Объединившись в рабочие команды, предприниматели изучили методики бизнес-моделирования, оценки рынка и конкурентного анализа проекта, приобрели навыки публичных выступлений, а также получили знания о том, как на ранних стадиях сформировать предложение для инвестора.
Из 24 команд на старте к участию в итоговой презентационной сессии были допущены 13 проектов. Итогом двух дней работы стали подготовленные инвестиционные презентации каждого бизнес-проекта, а также максимально приближенные к условиям настоящего инвест-питча выступления перед приглашенными экспертами, в число которых входили эксперт АСИ по направлению "Технологии и предпринимательство", ментор стартапов Сергей Тюльпин, эксперт в финансовом моделировании Анна Гаршина, стратегический маркетолог, основатель интернет-агентства "Гедокорп" и эксперт по цифровой трансформации Алексей Добрусин, генеральный директор ООО "СКАДО БИЗНЕС ЭКСПЕРТ", трекер ФРИИ Лариса Шляхова, а также руководитель StartupSamara Александр Клюкач.
Победителями "Стартап-выходных" были признаны:
- 1 место: Наталья Онучак и проект "Chattern" - платформа для репетиторов, которая объединяет в себе все инструменты, необходимые для проведения онлайн-уроков, а также умную инновационную камеру.
- 2 место: Евгений Ильдутов с проектом "RoonGO". Команда разрабатывает маркетплейс по доставке необходимых запчастей в любую точку города за один час. Бизнес-модель учитывает работу как с покупателями, нуждающимися в простом и удобном поиске запчастей поблизости, так и с продавцами, которые на данный момент испытывают трудности с размещением товаров на площадках известных маркетплейсов.
- 3 место: проект "НАПИ: Apps" Никиты Иванова - автоматизация дистрибуции ПО внутри компании. Решение позволит IT-организациям сократить издержки на постоянное доведение до сотрудников актуальной информации об обновлении ПО.
"Всего за два дня участники смогли проработать все вопросы, необходимые для успешного старта проекта, и собрать воедино материал, который лег в основу хорошо структурированной инвест-презентации. В этот раз в интенсиве приняли участие не только основатели стартапов на самой ранней стадии, но и довольно опытные предприниматели. И это правильно, ведь процесс тестирования гипотез должен проходить у бизнес-команды постоянно. Благодаря стартап-выходным эти процессы можно осуществить быстрее и эффективнее, находясь к тому же в приятном окружении единомышленников", - отметил руководитель StartupSamara Александр Клюкач.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации