Самарские разработчики представили свои идеи на интенсиве "Стартап-выходные: INVEST PITCH"

Умная камера для онлайн-репетиторов, маркетплейс доставки запчастей и решения для разработчиков IT-компаний - все это показали участники двухдневного интенсива "Стартап-выходные: INVEST PITCH", который прошел 27-28 мая в рамках предпринимательского форума "Мой бизнес-63". Об этом сообщает пресс-служба организатора практического мероприятия, которым стал Региональный центр инноваций StartupSamara.

Начинающие предприниматели всего за одни выходные смогли собрать полноценную инвестиционную презентацию, выступить с ней перед приглашенными экспертами и понять, смогли ли бы их проекты привлечь реальные денежные средства.

Благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в Самарской области создаются все условия, необходимые для успешного старта начинающих и уверенного роста опытных представителей бизнеса.

"Поддержать тех, кто решил испытать свои силы в предпринимательстве, - важное направление в работе нашего министерства. Мы постоянно внедряем новые инструменты поддержки: это гранты, льготное финансирование, образовательные курсы, рабочие места в коворкинге центра "Мой бизнес", инструменты продвижения и информационного сопровождения. Сегодня в Самарской области есть все для успешных стартов, и мы призываем активных и инициативных людей пользоваться созданными возможностями", - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В ходе интенсива более 60 участников встретились на площадке регионального центра "Мой бизнес", чтобы подробно изучить структуру продающей презентации стартапа. Объединившись в рабочие команды, предприниматели изучили методики бизнес-моделирования, оценки рынка и конкурентного анализа проекта, приобрели навыки публичных выступлений, а также получили знания о том, как на ранних стадиях сформировать предложение для инвестора.

Из 24 команд на старте к участию в итоговой презентационной сессии были допущены 13 проектов. Итогом двух дней работы стали подготовленные инвестиционные презентации каждого бизнес-проекта, а также максимально приближенные к условиям настоящего инвест-питча выступления перед приглашенными экспертами, в число которых входили эксперт АСИ по направлению "Технологии и предпринимательство", ментор стартапов Сергей Тюльпин, эксперт в финансовом моделировании Анна Гаршина, стратегический маркетолог, основатель интернет-агентства "Гедокорп" и эксперт по цифровой трансформации Алексей Добрусин, генеральный директор ООО "СКАДО БИЗНЕС ЭКСПЕРТ", трекер ФРИИ Лариса Шляхова, а также руководитель StartupSamara Александр Клюкач.

Победителями "Стартап-выходных" были признаны:

1 место: Наталья Онучак и проект "Chattern" - платформа для репетиторов, которая объединяет в себе все инструменты, необходимые для проведения онлайн-уроков, а также умную инновационную камеру.

2 место: Евгений Ильдутов с проектом "RoonGO". Команда разрабатывает маркетплейс по доставке необходимых запчастей в любую точку города за один час. Бизнес-модель учитывает работу как с покупателями, нуждающимися в простом и удобном поиске запчастей поблизости, так и с продавцами, которые на данный момент испытывают трудности с размещением товаров на площадках известных маркетплейсов.

3 место: проект "НАПИ: Apps" Никиты Иванова - автоматизация дистрибуции ПО внутри компании. Решение позволит IT-организациям сократить издержки на постоянное доведение до сотрудников актуальной информации об обновлении ПО.

"Всего за два дня участники смогли проработать все вопросы, необходимые для успешного старта проекта, и собрать воедино материал, который лег в основу хорошо структурированной инвест-презентации. В этот раз в интенсиве приняли участие не только основатели стартапов на самой ранней стадии, но и довольно опытные предприниматели. И это правильно, ведь процесс тестирования гипотез должен проходить у бизнес-команды постоянно. Благодаря стартап-выходным эти процессы можно осуществить быстрее и эффективнее, находясь к тому же в приятном окружении единомышленников", - отметил руководитель StartupSamara Александр Клюкач.