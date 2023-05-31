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Участок леса возле Новосемейкино, запланированный под полигон для опасных отходов, может получить охранный статус Экопросвещение молодежи помогает увеличивать вторичную переработку полимеров Жители Самарской области могут решить, каким будет Природный парк "Мастрюки" В Самаре стартовала акция по очистке берегов "Марафон рек" "ЁлкаФест" снова в городе: экологи Куйбышевского НПЗ вместе со школьниками делают Самару зеленее

Экология Общество

Участок леса возле Новосемейкино, запланированный под полигон для опасных отходов, может получить охранный статус

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Участок леса возле пос. Новосемейкино, на котором пермская компания ООО "Меркурий" планировала разместить полигон для нефтешламов, может получить статус памятника природы, сообщает "КП-Самара".

Напомним, "Меркурий" выкупил в ипотеку большой участок земли в непосредственной близости от поселка. Пермская компания намеревалась привозить на данный участок грунты, почвы и пески, загрязненные нефтью и нефтепродуктами, буровой шлам и раствор, нефтесодержащие шламы и иные отходы сферы добычи нефти и газа. Из них будут получать строительный материал. Для этого исходное сырье (например, буровой шлам) самосвалы выгружают на подготовленную карту, в него добавляют компоненты смеси по утвержденному рецепту и перемешивают экскаватором. Потом готовая смесь бульдозером отгружается обратно в самосвалы.

Жители Новосемейкино оказались против такого соседства. Они попросили проверить законность отведения земель лесного фонда к категории промышленной зоны П1-5 и законность земляных работ здесь. Кроме того, они беспокоятся, что полигон нанесет серьезный ущерб здоровью людей и экологии. Представители компании же говорят, что деятельность не принесет вреда людям или природе.

В конце апреля прошли общественные слушания, по итогам которых деятельность компании была приостановлена до получения лицензии. Кроме того, выяснилось, что пермяки купили участок земли рядом с лесом. По словам представителей "Меркурия", в настоящее время решается вопрос о рекультивации земель, и участок 0,37 га, занятый лесом, будет передан обратно в распоряжение Минлесхоза. Однако пермская компания не знала, что на данном участке также существуют месторождения серы.

"Мы собираемся подавать заявку на присвоение территории с месторождениями серы статус памятника природы. Если у нас это получится, то на данной территории будет запрещено строить опасные производства, - рассказала изданию член Общественного совета Новосемейкино Ольга Горшкова.

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