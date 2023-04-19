Силовики проверят стройку полигона для опасных отходов в Новосемейкино

В полицию, прокуратуру, Минлесхоз и Росприроднадзор пожаловались жители пос. Новосемейкино в Самарской области. Они рассказали, что здесь делают площадку для утилизации отходов бурения.

"Факт проведения земляных работ и подготовки к строительству подтвержден, сделаны фотографии. Присутствующий на встрече представитель ООО "Меркурий" ИНН 5957011048, осуществляющего работы на данном участке, пояснила, что, действительно, на данном участке планируется деятельность по утилизации нефтесодержащих отходов и отходов бурения, на данный момент ведутся подготовительные работы. Данные публичной кадастровой карты свидетельствуют о том, что участок с кадастровым номером 63:26:2203024:32 относится к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения" и имеет разрешенное использование "Для размещения производственной базы". Согласно данным сайта e-ecolog.ru этот земельный участок принадлежит ООО "Меркурий" ИНН 5957011048, основной вид деятельности которого по ОКВЭД — "хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки", — рассказала в соцсетях депутат собрания представителей Новосемейкино Татьяна Шенцева.

Жители просят проверить законность отведения земель лесного фонда к категории промышленной зоны П1-5 и законность земляных работ здесь. Кроме того, они беспокоятся, что полигон нанесет серьезный ущерб здоровью людей и экологии. Представители компании же говорят, что деятельность не принесет вреда людям или природе.

"Пока ответов нет. Вчера было заседание Собрания представителей Новосемейкино, присутствовал представитель департамента внутренней политики. Он пояснил, что Минлесхоз сейчас прорабатывает вопрос по землям лесхоза на данном участке. От этого будут отталкиваться. Ждем их официального заключения", — уточнила Татьяна.

Напомним, ранее в регионе возбудили уголовное дело, которое касается опасных отходов. Предполагается, что представители структур "РЖД" не выполнили необходимые работы, а десятки миллионов похитили.