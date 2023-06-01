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Экология Общество

Энергетики "Т Плюс" провели урок экологии на Дне прессы

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На ежегодном фестивале "Пресса-2023" все желающие смогли посетить интерактивную площадку "Т Плюс", где для юных самарцев был организован урок экологии. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Сказочные персонажи Теплослав и Капелька рассказали ребятам о том, откуда берется тепло и свет, а также поделились полезными советами по сохранению энергетических ресурсов планеты. Маленькие гости площадки смогли принять участие в увлекательной викторине, а также оформили тематические раскраски. Каждый из ребят получил от энергетиков в подарок значок и раскраску с советами по энергосбережению.

"В учебном году 2022-2023 гг. мы провели целую серию аналогичных мероприятий в школах. В летний период планируем продолжить экологическое воспитание юных горожан в рамках городских событий", - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

Напомним, в 2022 году в "Т Плюс" утверждена ESG-стратегия для устойчивого развития регионов присутствия. ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) - принципы управления компанией, в основе которых лежит решение экологических, социальных и управленческих проблем. Бизнес, который работает в данном направлении, стремится улучшить жизнь клиентов и своих сотрудников, а также заботится о развитии регионов присутствия.

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