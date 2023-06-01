Новикомбанк рассказал о господдержке нефтегазовых предприятий

Эксперты Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, рассказали о программах льготного финансирования, доступных нефтегазовым предприятиям республики Башкортостан. Обсуждение прошло в рамках деловой программы 31-й международной специализированной выставки-форума "Нефть. Газ. Технологии 2023".

Начальник отдела взаимодействия с государственными органами Алексей Грабаров и Управляющий Дополнительным офисом в Уфе Александр Соколов стали участниками круглого стола "Субсидирование и поддержка нефтегазовой отрасли в условиях санкций". Эксперты банка представили информацию о мерах государственной поддержки предприятий и на конкретных примерах показали, как именно льготные программы интегрируются в реальные сделки.

В своем выступлении Алексей Грабаров уделил особое внимание мерам господдержки, которые используются для организации финансирования предприятий нефтегазового комплекса. Это льготное финансирование инвестиционных проектов, направленных на производство приоритетной продукции в соответствии с Постановлением № 295, финансирование на приобретение приоритетной для импорта продукции по Постановлению № 895 и другие.

Также представитель банка напомнил, что предприятия, выпускающие оборудование для добывающей промышленности, могут стать участниками госпрограммы "Промышленная ипотека", в рамках которой предоставляется финансирование на приобретение и расширение производственных площадей под 5% годовых на срок до 7 лет.

Новикомбанк имеет значительный опыт обслуживания промышленных предприятий и активно развивает системные взаимоотношения с нефтегазовыми предприятиями Башкортостана. Среди клиентов банка — ведущие предприятия, такие как АО "СибКом", корпорация "Уралтехнострой" и тд.

"Сегодня перед нефтегазовой отраслью стоят важные стратегические задачи по импортозамещению, наращиванию темпов роста производства. Именно в этой ситуации предприятиям как никогда требуются качественные финансовые услуги. Новикомбанк, являясь активным участником мер господдержки, готов обеспечить доступ нефтегазовых предприятий ко всем действующим льготным программам для устойчивого развития отрасли", — отметил управляющий Дополнительным офисом Новикомбанка в Уфе Александр Соколов.