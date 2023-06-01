ЭкоСтройРесурс представил свои просветительские проекты в региональном парламенте

В мае Общественный молодежный парламент при Самарской губернской думе провел семинар-совещание по теме "Способы повышения экологического патриотизма молодежи в Самарской области". За круглым столом собрались лучшие практики по эковоспитанию. Многолетним опытом в этом направлении поделился и региональный оператор ЭкоСтройРесурс.

Интерактивная площадка для взаимодействия

Перед началом совещания гости приняли участие в выставке экологических печатных изданий и игре "Лесополия". ЭкоСтройРесурс открыл экспозицию детских поделок из вторсырья и собственных эколого-просветительских разработок: информационных буклетов, обучающих карточек, макетов и пазлов.

Главной темой обсуждения стало патриотическое воспитание молодежи через бережное отношение к природе родного края. Участники встречи поделились личным опытом работы и даже наметили планы на реализацию общих проектов.

За круглым столом собрались представители министерств образования и науки, лесного хозяйства региона, педагогического состава дошкольного образования, школ, ссузов и вузов, экологических клубов высших учебных заведений, библиотечной системы и дополнительного образования, регионального оператора ЭкоСтройРесурс, некоммерческих организаций и экоактивисты.

Развиваем экосообщество в регионе

Как оказалось, практически все присутствующие уже давно сотрудничают с региональным оператором и активно участвуют в его проектах. Старший воспитатель самарского детского сада № 282 Юлия Файзуллина рассказала: "Мы каждый год участвуем в акции регионального оператора по сбору макулатуры. Вместе с детьми и их родителями заранее готовим дома ненужную бумагу на переработку. Экологи предприятия проводят у нас экоуроки и мастер-классы. А когда во двор детского сада въезжает яркий и красивый ЭкоМобиль, общей радости нет предела".

Денис Стукалов, руководитель АНО "Чистые водоемы", рассказывая о работе, которую проводит его некоммерческое объединение, отметил уровень взаимодействия с региональным оператором: "Мы очищаем прибрежные территории и труднодоступные места вблизи водоемов на территории региона. И каждый год ЭкоСтройРесурс помогает нам собрать побольше волонтеров, провести уборку и вывезти отходы на объекты размещения".

ЭкоСтройРесурс одним из первых в регионе разработал и внедрил мастер-класс по изготовлению многоразовых сумок с изображением представителей флоры и фауны из Красной книги Самарской области. Запустил авторские экоуроки и лекции в учебных учреждениях всех уровней, а также масштабные проекты по раздельному сбору отходов: ЭкоПункт, ЭкоМобиль, карта РСО. На сегодняшний день реализуется больше 10 эколого-просветительских проектов, которые служат воспитанию экологического патриотизма. Участие в них принимают тысячи жителей со всех уголков Самарской области. За это время в некоторых образовательных учреждениях уже открылись собственные экоклубы и объединения. Ребята, которые активно участвуют в их жизни, заметно лучше понимают связь человека с природой и важность бережного отношения к ней.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Екатерина Луценко, руководитель экологического управления ЭкоСтройРесурс:

"Экологические клубы пока существуют не во всех образовательных организациях, но мы считаем, что они должны открываться повсеместно. К этому выводу пришли все участники семинара-совещания. C такой инициативой на законодательный уровень выходит и Молодежный парламент. Он предлагает поправки в статью 9 действующего закона Самарской области от 16.12.2013 г. № 109- ГД "Об экологическом образовании". Только вместе мы сможем расширить экосообщество и сделать больше для родного края. Сегодня, как никогда, важно понимать и следовать принципу: жить экологично, значит — патриотично".