Энергетики "Т Плюс" напомнили юным самарцам об энергобезопасности в День защиты детей

В День защиты детей в парке им. Ю. А. Гагарина открылась интерактивная площадка Самарского филиала "Т Плюс", энергетики рассказали юным горожанам и их родителям об обязательных правилах безопасности вблизи тепловых сетей, а также призвали гостей праздника к бережному отношению к природным богатствам региона. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Хозяевами энергетической площадки выступили сказочные персонажи Теплослав и Капелька. Вместе с ребятами они собирали панно из гигантских кубиков и складывали большие напольные пазлы. Собранные картинки знакомили горожан с правилами безопасности, обращая внимание на то, что тепловые сети — не место для игр. В общей сложности интерактивную площадку "Т Плюс" посетили около 600 юных жителей Самары.

"В период летних каникул важно, чтобы ребята вели себя аккуратно на улицах города, избегая нахождения вблизи опасных энергетических объектов. Знание простых мер безопасности способно оградить детей от любых неприятностей и травм", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

Все гости интерактивной площадки "Т Плюс" получили памятные подарки от энергетиков — игрушки, магниты и значки с советами по безопасности тепла и рациональному использованию энергоресурсов.