Энергетики "Т Плюс" отремонтируют 3-ю тепломагистраль Самарской ТЭЦ

Специалисты ПАО "Т Плюс" проведут текущий ремонт III-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ, из-за этого с 5 по 18 июня 2023 года будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий областного центра в границах: ул. Ташкентская — ул. Алма-Атинская — Московское шоссе — ул. Г.Димитрова — пр. Кирова — ул. Губанова — ул. Солнечная — ул. Ново-Вокзальная — ул. Силовая.

В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением теплоносителя. Энергетики призывают жителей соблюдать обязательные правила безопасности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и тепловыми камерами; не приближаться к местам парения и просадки грунта. Кроме того, не следует оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на теплокамерах энергетики просят сообщать в тепловую справочную службу по телефонам (846) 953-79-04 и (846) 279-79-79.

"Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений, — говорится в сообщении.

"Т Плюс" приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой городов к предстоящей зиме"!