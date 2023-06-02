Энергетики "Т Плюс" отремонтируют 3-ю тепломагистраль Самарской ТЭЦ

Специалисты ПАО "Т Плюс" проведут текущий ремонт III-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ, из-за этого с 5 по 18 июня 2023 года будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий областного центра в границах: ул. Ташкентская — ул. Алма-Атинская — Московское шоссе — ул. Г.Димитрова — пр. Кирова — ул. Губанова — ул. Солнечная — ул. Ново-Вокзальная — ул. Силовая.
В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением теплоносителя. Энергетики призывают жителей соблюдать обязательные правила безопасности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и тепловыми камерами; не приближаться к местам парения и просадки грунта. Кроме того, не следует оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.
Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на теплокамерах энергетики просят сообщать в тепловую справочную службу по телефонам (846) 953-79-04 и (846) 279-79-79.
"Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений, — говорится в сообщении.
"Т Плюс" приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой городов к предстоящей зиме"!
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!