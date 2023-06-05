Клиенты "ЭнергосбыТ Плюс" могут выиграть велосипеды

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" проводит акцию "На дачу с удачей!", для участия в ней необходимо до 30 июня 2023 года оплатить тепловую энергию за май и авансом внести платеж за июнь. Обязательным условием также является отсутствие задолженности за тепло. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Все клиенты АО "ЭнергосбыТ Плюс", выполнившие условия акции, примут участие в розыгрыше суперпризов от энергетиков — четырех велосипедов. Итоги "На дачу с удачей!" будут подведены в июле 2023 года.

"Ежегодно наши клиенты с удовольствием принимают участие в нашей летней акции. Уверен, что в этом году число участников только увеличится, а подарки от энергокомпании станут приятным бонусом для победителей", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Напомним, акция "На дачу с удачей!" проводится в Самарской области третий год и призвана помочь горожанам, предпочитающим летний отдых на даче, забыть о суете и мелких повседневных хлопотах.