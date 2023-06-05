Клиенты "ЭнергосбыТ Плюс" могут выиграть велосипеды

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" проводит акцию "На дачу с удачей!", для участия в ней необходимо до 30 июня 2023 года оплатить тепловую энергию за май и авансом внести платеж за июнь. Обязательным условием также является отсутствие задолженности за тепло. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Все клиенты АО "ЭнергосбыТ Плюс", выполнившие условия акции, примут участие в розыгрыше суперпризов от энергетиков — четырех велосипедов. Итоги "На дачу с удачей!" будут подведены в июле 2023 года.
"Ежегодно наши клиенты с удовольствием принимают участие в нашей летней акции. Уверен, что в этом году число участников только увеличится, а подарки от энергокомпании станут приятным бонусом для победителей", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Напомним, акция "На дачу с удачей!" проводится в Самарской области третий год и призвана помочь горожанам, предпочитающим летний отдых на даче, забыть о суете и мелких повседневных хлопотах.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!