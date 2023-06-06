Определилась компания на проектирование второго этапа строительства Южной обводной дороги

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области определилось с подрядчиком, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную документацию на строительство второго этапа Южной обводной дороги (от ул. Самарской до пр. Карла Маркса).

На торги заявилось пять участников, но в процессе конкурса одну заявку отозвали. Победителем стало ООО "Гео-проект", предложившее разработать проектную документацию за 67,12 млн рублей. Начальная цена контракта составляла 69,2 млн рублей.

Подрядчик должен будет выполнить работы в два этапа и завершить до декабря 2024 года. Ориентировочная протяженность участка дороги — 2,2 км.

Напомним, ранее определилась компания, которая подготовит проект на строительство первого этапа Южной обводной дороги (от ул. Водников до ул. Самарской). Победителем стало ООО "Ситистритпроект". Подрядчик выполнит услуги за 31,2 млн рублей.