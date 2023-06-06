Определилась компания на проектирование второго этапа строительства Южной обводной дороги

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области определилось с подрядчиком, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную документацию на строительство второго этапа Южной обводной дороги (от ул. Самарской до пр. Карла Маркса).
На торги заявилось пять участников, но в процессе конкурса одну заявку отозвали. Победителем стало ООО "Гео-проект", предложившее разработать проектную документацию за 67,12 млн рублей. Начальная цена контракта составляла 69,2 млн рублей.
Подрядчик должен будет выполнить работы в два этапа и завершить до декабря 2024 года. Ориентировочная протяженность участка дороги — 2,2 км.
Напомним, ранее определилась компания, которая подготовит проект на строительство первого этапа Южной обводной дороги (от ул. Водников до ул. Самарской). Победителем стало ООО "Ситистритпроект". Подрядчик выполнит услуги за 31,2 млн рублей.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?