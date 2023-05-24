Стало известно, кто подготовит проект первого этапа строительства Южный обводной дороги

Минтранс Самарской области определился с подрядчиком, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную документацию на строительство Южной обводной дороги (первый этап — от ул. Водников до ул. Самарской).
На торги заявились три участника, победителем стало ООО "Ситистритпроект", предложившее выполнить услуги за 31,26 млн рублей. Напомним, начальная цена контракта составляла 31,5 млн рублей.
Компания должна исполнить контракт в три этапа до 1 декабря 2024 года.
В техзадании отмечается, что протяженность участка — около 2 километров. "Начало проектируемого участка принять на примыкании к ул. Водников (уточняется проектом). Конец проектируемого участка принять на пересечении с ул. Кутякова (уточняется проектом)", — сообщается в документации.
Также в ближайшее время определится подрядчик, который подготовит проект второго этапа строительства Южной обводной дороги (от ул. Самарской до пр. Карла Маркса). На эти цели выделено 70 млн рублей.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?