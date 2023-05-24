Стало известно, кто подготовит проект первого этапа строительства Южный обводной дороги

Минтранс Самарской области определился с подрядчиком, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную документацию на строительство Южной обводной дороги (первый этап — от ул. Водников до ул. Самарской).

На торги заявились три участника, победителем стало ООО "Ситистритпроект", предложившее выполнить услуги за 31,26 млн рублей. Напомним, начальная цена контракта составляла 31,5 млн рублей.

Компания должна исполнить контракт в три этапа до 1 декабря 2024 года.

В техзадании отмечается, что протяженность участка — около 2 километров. "Начало проектируемого участка принять на примыкании к ул. Водников (уточняется проектом). Конец проектируемого участка принять на пересечении с ул. Кутякова (уточняется проектом)", — сообщается в документации.

Также в ближайшее время определится подрядчик, который подготовит проект второго этапа строительства Южной обводной дороги (от ул. Самарской до пр. Карла Маркса). На эти цели выделено 70 млн рублей.