16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области из-за грозы объявлено штормовое предупреждение Участников "Добро.Конференции — 2023" в Самаре познакомили с уникальными волонтерскими проектами В Самаре приставили к награде Минобороны РФ волонтера Андрея Болдырева Общество "Знание" продлевает прием заявок на просветительскую награду Знание.Премия до 26 июня Во время "САМ.ФЕСТа" в Самаре перекроют движение транспорта

Общество

В ГТРК "Самара" рассказали о съемках фильма про Ту-154

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Внимание! В небе телеоператор!" — это предупреждение диспетчер куйбышевского аэроузла передал всем бортам, находящимся в полете не случайно. В 60-х съемка с высоты объектов закрытого города действительно была событием экстраординарным. Пришлось долго оформлять разрешительные документы, но все визы были успешно получены, ведь повод оказался очень значимым: куйбышевское телевидение снимало фильм про самолёт-легенду, главный авиалайнер страны. В истории ГТРК "Самара" авиационная страница — одна из самых важных.

Наш Ту-154

Хозяином неба авиалайнер Ту-154 был около 40 лет. Завод в Куйбышеве собрал почти тысячу таких самолетов — для гражданской авиации. Это настоящий рекорд. Для нового производства на предприятии были изменены практически все технологические процессы. А благодаря фильму — наш "Ту-154" сегодня мы можем увидеть даже работу вычислительного центра. Это одни из первых в Самарской области компьютеры, работающие на перфокартах и широкой магнитной ленте.

Первый цветной фильм в истории Самарского телевидения — "Крылья над Волгой" настоящая энциклопедия достижений областной столицы. Легендарный самолет — здесь один из главных героев. Чтобы снять впечатляющие кадры выкатки готового лайнера из сборочного цеха, съемочная группа готовилась несколько дней, долго расставляли прожекторы, чтобы эффективно подсветить огромную летающую машину, — вспоминает главный редактор редакции кинопроизводства для ЦТ Куйбышевского телевидения Вера Мордвинова.

Этот фильм, созданный в стенах будущей ГТРК "Самара" был показан во многих странах мирах. И за городом закрепилась слава "Авиационной столицы Советского Союза".

Как диктор Ольга Король "поработала" в Аэрофлоте

В Куйбышеве размещался крупнейший авиаотряд Аэрофлота, центр переподготовки летчиков, главное авианавигационное предприятие всего Поволжья. И, конечно, аэропорт Курумоч, хотя и не имевший в то время статуса международного, но считавшийся одним из самых лучших в стране по комфорту для пассажиров и возможности принимать и отправлять любые воздушные суда. Лётчикам — героям воздушных магистралей посвящались большие программы в главной студии телецентра.

В архиве ГТРК "Самара" сохранились уникальные фотографии, сделанные во время одного из таких эфиров. На снимках можно увидеть легендарного диктора Ольгу Король в необычном образе.

"Я хорошо помню эту программу — она была посвящена юбилею гражданской авиации, — рассказала диктор Куйбышевской студии телевидения Ольга Король. — Среди гостей было много летчиков-фронтовиков, которые в мирное время продолжали летать уже как пилоты авиалайнеров. Это были очень интересные люди, отличные собеседники. К тому же многих из них я знала лично — ведь мой папа лётчик. С режиссёром мы долго обсуждали, как именно построить этот эфир, в том числе на чем сделать акценты в декорациях. И решили, что самым лучшим решением будет прямо в главной студии создать современный, большой авиалайнер. А ведущие — станут бортпроводниками. Передача вызвала много откликов от зрителей".

Талантливые конструкторы, инженеры, те, кто создает новое поколение авиационной техники — и сегодня герои сюжетов и программ ГТРК "Самара". 100-летию авиации Поволжья нашей компанией был подготовлен документальный фильм, рассказавший о становлении и будущем отрасли. Ведь событие не произошло, если его не показало телевидение.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:23 На 100-м году ушла из жизни фронтовик, участница Курской битвы и штурма Берлина Зинаида Шкуратова

Вечная Память истинным Героям!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Ирина Мякишева 13 марта 2023 07:01 В Самаре с апреля 2023 года начнут работать новые перевозчики

С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2