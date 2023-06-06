В ГТРК "Самара" рассказали о съемках фильма про Ту-154

"Внимание! В небе телеоператор!" — это предупреждение диспетчер куйбышевского аэроузла передал всем бортам, находящимся в полете не случайно. В 60-х съемка с высоты объектов закрытого города действительно была событием экстраординарным. Пришлось долго оформлять разрешительные документы, но все визы были успешно получены, ведь повод оказался очень значимым: куйбышевское телевидение снимало фильм про самолёт-легенду, главный авиалайнер страны. В истории ГТРК "Самара" авиационная страница — одна из самых важных.

Наш Ту-154

Хозяином неба авиалайнер Ту-154 был около 40 лет. Завод в Куйбышеве собрал почти тысячу таких самолетов — для гражданской авиации. Это настоящий рекорд. Для нового производства на предприятии были изменены практически все технологические процессы. А благодаря фильму — наш "Ту-154" сегодня мы можем увидеть даже работу вычислительного центра. Это одни из первых в Самарской области компьютеры, работающие на перфокартах и широкой магнитной ленте.

Первый цветной фильм в истории Самарского телевидения — "Крылья над Волгой" настоящая энциклопедия достижений областной столицы. Легендарный самолет — здесь один из главных героев. Чтобы снять впечатляющие кадры выкатки готового лайнера из сборочного цеха, съемочная группа готовилась несколько дней, долго расставляли прожекторы, чтобы эффективно подсветить огромную летающую машину, — вспоминает главный редактор редакции кинопроизводства для ЦТ Куйбышевского телевидения Вера Мордвинова.

Этот фильм, созданный в стенах будущей ГТРК "Самара" был показан во многих странах мирах. И за городом закрепилась слава "Авиационной столицы Советского Союза".

Как диктор Ольга Король "поработала" в Аэрофлоте

В Куйбышеве размещался крупнейший авиаотряд Аэрофлота, центр переподготовки летчиков, главное авианавигационное предприятие всего Поволжья. И, конечно, аэропорт Курумоч, хотя и не имевший в то время статуса международного, но считавшийся одним из самых лучших в стране по комфорту для пассажиров и возможности принимать и отправлять любые воздушные суда. Лётчикам — героям воздушных магистралей посвящались большие программы в главной студии телецентра.

В архиве ГТРК "Самара" сохранились уникальные фотографии, сделанные во время одного из таких эфиров. На снимках можно увидеть легендарного диктора Ольгу Король в необычном образе.

"Я хорошо помню эту программу — она была посвящена юбилею гражданской авиации, — рассказала диктор Куйбышевской студии телевидения Ольга Король. — Среди гостей было много летчиков-фронтовиков, которые в мирное время продолжали летать уже как пилоты авиалайнеров. Это были очень интересные люди, отличные собеседники. К тому же многих из них я знала лично — ведь мой папа лётчик. С режиссёром мы долго обсуждали, как именно построить этот эфир, в том числе на чем сделать акценты в декорациях. И решили, что самым лучшим решением будет прямо в главной студии создать современный, большой авиалайнер. А ведущие — станут бортпроводниками. Передача вызвала много откликов от зрителей".

Талантливые конструкторы, инженеры, те, кто создает новое поколение авиационной техники — и сегодня герои сюжетов и программ ГТРК "Самара". 100-летию авиации Поволжья нашей компанией был подготовлен документальный фильм, рассказавший о становлении и будущем отрасли. Ведь событие не произошло, если его не показало телевидение.