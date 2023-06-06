Самарский филиал "Т Плюс" отмечен на конкурсе "ЭкоЛидер"

Сразу два инвестиционных проекта Самарского филиала ПАО "Т Плюс" были отмечены в рамках регионального экологического конкурса "ЭкоЛидер", он проводится среди муниципальных образований, организаций и граждан и направлен на формирование экологической культуры и привлечение внимания к проблемам окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В этом году "Т Плюс" представил экологические проекты, реализованные на Новокуйбышевской ТЭЦ-1 и Тольяттинской ТЭЦ. В частности, на НкТЭЦ-1 энергетики ввели в эксплуатацию установку противоточного обессоливания производительностью 140 м3/час. Ввод нового оборудования позволил повысить надежность и экономичность работы водоподготовительных установок.

Организатором конкурса является Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. Энергокомпания ежегодно становится лауреатом. В 2022 году высокую оценку жюри получил проект "Т Плюс" по полному переходу Тольяттинской ТЭЦ на газ. Изначально станция проектировалась с возможностью использования трех видов топлива: газа, угля и мазута. В 2019 году было принято решение о ее полном переходе на газ. Проект завершился в 2021 году.

Напомним, что в 2022 году в "Т Плюс" утверждена ESG-стратегия для устойчивого развития регионов присутствия, в рамках которой энергетики реализуют целую серию экологических инициатив: ежегодно высаживают лес, выпускают мальков рыб в бассейны Волги и Самары, очищают от мусора городские территории.