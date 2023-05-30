Программное обеспечение Сбера InterSphere совместимо с отечественной операционной системой Astra Linux

Сбер и ГК "Астра" успешно завершили испытания совместимости разработанного в Сбере управляющего программного обеспечения InterSphere и операционной системы Astra Linux Special Edition.
InterSphere включено в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры Это мультиплатформенное решение предоставляет полный спектр функционала по работе с наличностью, контактными и бесконтактными картами, обеспечивает быстрый ввод данных с использованием штрихкодов, позволяет идентифицировать клиента с помощью лицевой биометрии и т. д.
Программное обеспечение может использоваться при управлении банкоматами, системами электронной очереди, вендинговыми аппаратами, электронными кассирами, билетными терминалами, автоматизированными депозитарными машинами, паркоматами, рекламными медиаповерхностями, кассами самообслуживания.
Astra Linux Special Edition — российская операционная система с широким современным функционалом и комплексом уникальных средств защиты информации, позволяющих обеспечить максимальный уровень ИТ-безопасности. Продукт включён в реестр Минцифры, имеет сертификаты всех регуляторов и может применяться в различных информационных системах, в том числе обрабатывающих любые конфиденциальные данные. Astra Linux используют государственные и частные организации, госкорпорации и концерны, промышленные предприятия и объекты критической информационной инфраструктуры.
Татьяна Галкина, старший вице-президент, руководитель блока "Сеть продаж" Сбербанка:
"Интеграция с Astra Linux позволяет нашему InterSphere обслуживать устройства, применяемые в различных отраслях экономики. 80% программного обеспечения банкоматов Сбера эффективно работает на InterSphere, и теперь мы готовы предложить нашу разработку рынку. Среди потенциальных клиентов мы видим государственные учреждения, организации здравоохранения, ретейла, общественного питания, транспорта и т. д. Наше программное обеспечение позволит снизить зависимость от иностранных вендоров, сократив расходы при высоком уровне безопасности и производительности систем".
Илья Сивцев, генеральный директор ГК "Астра":
"Одно из стратегически важных направлений развития программного стека ГК "Астра" — это обеспечение его 100%-й совместимости с актуальными для рынка продуктами других ИТ-разработчиков. ОС Astra Linux Special Edition выбирают в качестве платформы компании разного масштаба и отраслевой специфики. Успешная сертификация InterSphere в рамках программы Ready for Astra Linux — это ещё один шаг на пути формирования экосистемы отечественных решений для значимых сфер экономики".
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