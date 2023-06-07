Преподаватель из Самары перевела настойчивым мошенникам более 2 млн рублей

В Самаре 63-летняя местная жительница, работающая преподавателем в образовательном учреждении, стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Женщине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником одного из банков и сообщил, что с ее счета мошенники пытаются снять все денежные средства. Слова звонившего женщина не приняла всерьез, но, когда незнакомец позвонил на следующий день и предупредил, что мошенники уже начали переводить определенные суммы с ее карты, решила последовать инструкции якобы сотрудника банка. Самарчанка перевела на "безопасный счет" 2,15 млн руб., и только когда собеседник перестал выходить на связь, поняла, что ее обманули мошенники.

По данному факту возбуждено уголовное дело.