Мэрия Самары объявила аукцион на развитие 17 га земли в Промышленном районе

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Администрация Самары опубликовала распоряжение о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии трех несмежных территорий в Промышленном районе. Общая площадь участков — около 17 га.