Мэрия Самары объявила аукцион на развитие 17 га земли в Промышленном районе

Администрация Самары опубликовала распоряжение о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии трех несмежных территорий в Промышленном районе. Общая площадь участков — около 17 га.
Под развитие подпадают: территория в границах улицы Свободы, проспекта Кирова, улиц Победы, Краснодонской (7,17 га); территория в границах улицы Вольской, проспекта Кирова, улиц Свободы, Краснодонской (7,69 га); территория в границах улиц Краснодонской, Свободы, переулка Юрия Павлова (2,09 га).
Начальная цена — 12,64 млн рублей, шаг аукциона — 632,3 тыс. рублей.
Напомним, в январе 2023 года власти Самары опубликовали постановления, связанные с комплексным развитием указанных территорий. Предельный объем строительства на трех несмежных территориях составляет 542 400,00 кв. м.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?