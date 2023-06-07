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Строительство Строительство и недвижимость

Мэрия Самары объявила аукцион на развитие 17 га земли в Промышленном районе

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Самары опубликовала распоряжение о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии трех несмежных территорий в Промышленном районе. Общая площадь участков — около 17 га.

Под развитие подпадают: территория в границах улицы Свободы, проспекта Кирова, улиц Победы, Краснодонской (7,17 га); территория в границах улицы Вольской, проспекта Кирова, улиц Свободы, Краснодонской (7,69 га); территория в границах улиц Краснодонской, Свободы, переулка Юрия Павлова (2,09 га).

Начальная цена — 12,64 млн рублей, шаг аукциона — 632,3 тыс. рублей.

Напомним, в январе 2023 года власти Самары опубликовали постановления, связанные с комплексным развитием указанных территорий. Предельный объем строительства на трех несмежных территориях составляет 542 400,00 кв. м.

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