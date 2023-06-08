Ушел из жизни первый председатель Самарской губдумы Леон Ковальский

В среду, 7 июня, стало известно о кончине Леона Ковальского — первого председателя Самарской губернской думы. Об этом сообщили в пресс-службе губдумы.

"От депутатов Самарской губернской думы, сотрудников аппарата и от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, всем, кто знал Леона Иосифовича, работал или общался с ним, — выразил слова соболезнования председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников. — Замечательный человек, проживший достойную жизнь, Леон Иосифович был примером государственного человека, настоящего труженика, верного своему делу, своему Отечеству".

В 1994 году Леон Иосифович Ковальский был избран первым председателем Самарской губернской Думы. За 7 лет его руководства парламентом проделана огромная работа по созданию законодательной базы, приняты основополагающие законы для развития всех сфер жизни губернии. В 2019 году депутатский корпус единогласно избрал его первым Почетным председателем губдумы.

В Совете Федерации Федерального Собрания Российский Федерации Леон Иосифович до 2006 года продолжал представлять и отстаивать интересы нашего региона. Более 10 лет работал в Общественной палате Самарской области, выдвигал важные инициативы, направленные на решение важных вопросов экономического, социального и культурного развития региона.

Правительственную телеграмму с соболезнованиями родным, близким и коллегам в связи со смертью первого почетного председателя самарской губдумы направил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"От имени правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Леона Иосифовича Ковальского — заслуженного строителя Российской Федерации, первого почетного председателя Самарской губернской Думы, — сказал губернатор. — За годы созидательного труда Леон Иосифович внес огромнейший вклад в развитие и процветание Самарской области. Пройдя путь от специалиста до начальника проектно-строительного объединения "Куйбышевводстрой", он сделал много полезного и ценного для благоустройства областной столицы и региона в целом. Именно под его руководством в губернии появилась одна из крупнейших в России мелиоративных систем. С его непосредственным участием строилось жилье, школы, больницы, социальные объекты. Леона Иосифовича уважали коллеги, партнеры и руководители разного уровня".