В 2023 году в Самарской области на год раньше плана отремонтируют 8 дорог: список

На приведение в нормативное состояние дорожной сети Самарской области в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" дополнительно будет направлено 1,8 млрд рублей.
На эти средства в 2023 году будет проведен опережающий ремонт восьми участков автомобильных дорог областного значения общей протяженностью 66,5 км. Речь идет о дорогах в Пестравском, Красноярском, Кинельском, Волжском, Ставропольском и Шенталинском районах.
По плану национального проекта работы на этих участках были запланированы на 2024 год. Теперь же, благодаря выделенным средствам, дороги отремонтируют уже в этот дорожный сезон.
В настоящее время министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области готовит конкурсные процедуры с целью выбора подрядных организаций на выполнение работ.
С учетом дополнительных объектов в 2023 году в рамках нацпроекта будет отремонтировано 97 участков автомобильных дорог областного и местного значения общей протяженностью 344 км. Общая сумма финансирования реализации нацпроекта в Самарской области в 2023 году из федерального и областного бюджетов составит 11,9 млрд рублей.
К концу текущего года уровень нормативного состояния региональной дорожной сети планируется довести до 47,3%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации до 81%.
Напомним, по итогам 2022 года Самарская область снова была признана регионом-лидером в реализации дорожного нацпроекта. В 2023 году предстоит решить не менее масштабные задачи. "Нас ждет напряженная работа. Каждый год мы увеличиваем усилия по ремонту, реконструкции и строительству дорог. Надеюсь, что новые рекорды будут и в следующем году: все для этого сделаем", — отмечает губернатор Дмитрий Азаров.
Перечень участков автомобильных дорог с опережающим финансированием:
- "Исаклы-Шентала" — Крепость Кондурча, Шенталинский район.
- Николаевка-Черновский-Белозерки км 0 — км 2, Волжский район.
- "Волжский — аэропорт Курумоч" — "Урал" км 1+800 — км 4+210, Красноярский район.
- "Пестравка — Марьевка" — Воронцовский, Пестравский район.
- "Пестравка — Марьевка" — Падовка на участке км 0+000 — км 6+000, Пестравский район.
- "Усть-Кинельский — Новый Сарбай" — Бузаевка — Чубовка км 11+000 — км 17+400, Кинельский район.
- Ремонт "Урал"-Муханово"-Чубовка, Кинельский район
- Александровка — Сосновый Солонец — Березовый Солонец — Ермаково, Ставропольский район.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?