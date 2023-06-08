В 2023 году в Самарской области на год раньше плана отремонтируют 8 дорог: список

На приведение в нормативное состояние дорожной сети Самарской области в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" дополнительно будет направлено 1,8 млрд рублей.

На эти средства в 2023 году будет проведен опережающий ремонт восьми участков автомобильных дорог областного значения общей протяженностью 66,5 км. Речь идет о дорогах в Пестравском, Красноярском, Кинельском, Волжском, Ставропольском и Шенталинском районах.

По плану национального проекта работы на этих участках были запланированы на 2024 год. Теперь же, благодаря выделенным средствам, дороги отремонтируют уже в этот дорожный сезон.

В настоящее время министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области готовит конкурсные процедуры с целью выбора подрядных организаций на выполнение работ.

С учетом дополнительных объектов в 2023 году в рамках нацпроекта будет отремонтировано 97 участков автомобильных дорог областного и местного значения общей протяженностью 344 км. Общая сумма финансирования реализации нацпроекта в Самарской области в 2023 году из федерального и областного бюджетов составит 11,9 млрд рублей.

К концу текущего года уровень нормативного состояния региональной дорожной сети планируется довести до 47,3%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации до 81%.

Напомним, по итогам 2022 года Самарская область снова была признана регионом-лидером в реализации дорожного нацпроекта. В 2023 году предстоит решить не менее масштабные задачи. "Нас ждет напряженная работа. Каждый год мы увеличиваем усилия по ремонту, реконструкции и строительству дорог. Надеюсь, что новые рекорды будут и в следующем году: все для этого сделаем", — отмечает губернатор Дмитрий Азаров.

Перечень участков автомобильных дорог с опережающим финансированием: