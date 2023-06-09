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ЖКХ и благоустройство Общество

На разработку проекта строительства дождевой канализации в Зубчаниновке выделили 46 млн рублей

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию на строительство и реконструкцию коллектора дождевой канализации по ул. Литвинова в пос. Зубчаниновка.

Начальная цена контракта составляет 46 млн рублей. Подрядчик определится после 4 июля. Он должен исполнить контракт до конца текущего года.

Проектирование нужно выполнить единым проектом, состоящим из двух этапов строительства.

Первый этап включает строительство нескольких участков самотечного коллектора дождевой канализации (протяженностью 270, 352, 500, 450 погонных метров) с устройством дождеприемных камер и колодцев. Коллекторы планируют построить по ул. Конный переулок (от ул. Литвинова до ул. Зубчаниновское шоссе), по ул. Магистральной (от ул. Литвинова до кольцевой развязки ул. Зубчаниновское шоссеул. Магистральная), по Зубчаниновскому шоссе и по ул. Литвинова.

Второй этап строительства включает реконструкцию коллектора по ул. Литвинова на нескольких участках, реконструкцию водоотводного лотка, строительство резервуара-усреднителя объемом 5 тыс. м3 с канализационной насосной станцией производительностью 300л/сек в районе пересечения ул. Литвинова и ул. Металлургической.

Ориентировочная площадь проектирования составляет 13,6 га. 

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