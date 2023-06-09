На разработку проекта строительства дождевой канализации в Зубчаниновке выделили 46 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию на строительство и реконструкцию коллектора дождевой канализации по ул. Литвинова в пос. Зубчаниновка.
Начальная цена контракта составляет 46 млн рублей. Подрядчик определится после 4 июля. Он должен исполнить контракт до конца текущего года.
Проектирование нужно выполнить единым проектом, состоящим из двух этапов строительства.
Первый этап включает строительство нескольких участков самотечного коллектора дождевой канализации (протяженностью 270, 352, 500, 450 погонных метров) с устройством дождеприемных камер и колодцев. Коллекторы планируют построить по ул. Конный переулок (от ул. Литвинова до ул. Зубчаниновское шоссе), по ул. Магистральной (от ул. Литвинова до кольцевой развязки ул. Зубчаниновское шоссеул. Магистральная), по Зубчаниновскому шоссе и по ул. Литвинова.
Второй этап строительства включает реконструкцию коллектора по ул. Литвинова на нескольких участках, реконструкцию водоотводного лотка, строительство резервуара-усреднителя объемом 5 тыс. м3 с канализационной насосной станцией производительностью 300л/сек в районе пересечения ул. Литвинова и ул. Металлургической.
Ориентировочная площадь проектирования составляет 13,6 га.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!