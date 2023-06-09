На экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы в Самаре откроется фотовыставка, посвященная Дню России

В преддверии Дня России, 9 июня, на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы в Самаре откроется фотовыставка "Великая Россия", подготовленная Русским географическим обществом.

День России — один из основных праздников нашей страны, играющий важную роль в объединении общества. Это день всеобщей гордости за великую Родину: мы рассказываем и чествуем героев России, защищающих ее интересы в бою и мирной жизни, — участников СВО, волонтеров, врачей, космонавтов, деятелей науки, труда и искусства.

В День России особенно остро чувствуется объединяющий всех граждан нашей страны общий исторический код, основанный на уважении к традициям и культуре России, к сохранению ее истории и памяти предков, на почитании семьи, любви к своей земле и незыблемости ее границ. А границы нашей страны поистине обширны. Одиннадцать часовых поясов, более десятка природных зон и 130 тысяч видов животных. Путешествие на поезде от Калининграда до Владивостока займет больше недели, а с севера на юг — от Мурманска до Дербента — почти четверо суток, при этом разница между самой высокой и самой низкой температурой, когда-либо зафиксированной в России, составляет 113 градусов!

Русское географическое общество в рамках мероприятий, посвященных Дню России, предлагает каждому познакомиться с природным и культурным многообразием нашей страны. Выставка "Великая Россия" — это путешествие, которое способно вызвать любовь с первого снимка. Из отдельных кадров складывается образ современной России, представление о ее истинном масштабе, разнообразии и великолепии.