Самарский бизнесмен Алексей Шаповалов приобрел омскую птицефабрику "ОША", сообщает om1.ru.

Самарский бизнесмен Алексей Шаповалов приобрел омскую птицефабрику "ОША", сообщает om1.ru.

"Птицефабрика расположена на территории Морозовского сельского поселения. Покупатель заплатил за лот 68,8 млн рублей. Лот включает в себя земельный участок площадью около 7,7 га, шесть птичников, 18 цехов под кур-несушек и ряд административно-хозяйственных корпусов", - уточняет издание.

Единственный участник торгов приобрел птицефабрику по цене вдвое ниже исходной. Изначально она составляла 154,3 млн рублей.