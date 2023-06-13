"РКС-Самара" завершают строительство водоводов для подключения Управленческого к волжской воде

Укладка труб для Красноглинского района вышла на финишную извилистую: из запланированных 6200 метров строителям водоводов предстоит проложить заключительные 300 метров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Работы ведутся на изгибе в зеленой части Волжского шоссе между НФС-2 и поселком Управленческий.

Специалисты провели пневматические испытания уже построенных участков, проверили трубы на прочность и герметичность, а сейчас обвязывают водопроводные камеры и запорную арматуру в местах соединений, поворотов и разветвлений.

Параллельно ведутся отделочные работы недалеко от ул. С.Лазо в Управленческом на площадке 3 подъема, где уже возведены насосная станция, здание реагентного хозяйства, административно-бытовой корпус, резервуары чистой воды — на одном из них сейчас заканчивают перекрытия. Также идет подготовка к монтажу оборудования фильтров-поглотителей: эти установки обеспечат дополнительную очистку воды.

Строительство двух водоводов диаметром 600 мм — исторический этап в развитии системы водоснабжения города. 40000 жителей Красноглинского района наконец-то получат мягкую волжскую воду. Проект был разработан на основании технического задания администрации г. о. Самара и одобрен на общественных слушаниях, его стоимость 1,2 млрд рублей. Реализуется он за счёт инвестпрограммы "РКС-Самара". Завершить работы планируется во второй половине 2023 года. Но уже сейчас среди застройщиков и девелоперов замечено оживление, появляются все условия для строительства новых современных объектов.