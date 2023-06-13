"РКС-Самара" завершают строительство водоводов для подключения Управленческого к волжской воде

Укладка труб для Красноглинского района вышла на финишную извилистую: из запланированных 6200 метров строителям водоводов предстоит проложить заключительные 300 метров. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Работы ведутся на изгибе в зеленой части Волжского шоссе между НФС-2 и поселком Управленческий.
Специалисты провели пневматические испытания уже построенных участков, проверили трубы на прочность и герметичность, а сейчас обвязывают водопроводные камеры и запорную арматуру в местах соединений, поворотов и разветвлений.
Параллельно ведутся отделочные работы недалеко от ул. С.Лазо в Управленческом на площадке 3 подъема, где уже возведены насосная станция, здание реагентного хозяйства, административно-бытовой корпус, резервуары чистой воды — на одном из них сейчас заканчивают перекрытия. Также идет подготовка к монтажу оборудования фильтров-поглотителей: эти установки обеспечат дополнительную очистку воды.
Строительство двух водоводов диаметром 600 мм — исторический этап в развитии системы водоснабжения города. 40000 жителей Красноглинского района наконец-то получат мягкую волжскую воду. Проект был разработан на основании технического задания администрации г. о. Самара и одобрен на общественных слушаниях, его стоимость 1,2 млрд рублей. Реализуется он за счёт инвестпрограммы "РКС-Самара". Завершить работы планируется во второй половине 2023 года. Но уже сейчас среди застройщиков и девелоперов замечено оживление, появляются все условия для строительства новых современных объектов.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации