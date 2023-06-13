Предприниматели Самары смогут узнать о возможностях взаимодействия со специалистами промышленного дизайна из первых уст

15 июня Региональный центр инноваций StartupSamara приглашает предпринимателей и основателей стартапов принять участие в бесплатном семинаре "Как промышленный дизайн решает бизнес-задачи". Мероприятие пройдет в партнерстве с Точкой кипения СГЭУ при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
За внешний вид любимых многими предметов бытовой, электронной техники стоит благодарить именно промышленного дизайнера. Например, Джеймс Дайсон, британский изобретатель, основавший компанию Dyson, по совместительству является тем, кто решает, как в конечном итоге будут выглядеть пылесосы, вентиляторы и сушилки для рук его марки.
Кажется, что от разработчика товаров широкого потребления требуются лишь изобретательность и творческий подход к решению задач. Но это не совсем так. Промышленный дизайнер в своей работе опирается также на бизнес-стратегию продукта, маркетинг, UX-дизайн, технологию производства — а значит тесно взаимодействует бизнесовыми составляющими продуктового процесса.
Условия для развития бизнеса в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". 15 июня на площадке Точки кипения СГЭУ вместе с вице-президентом Союза Дизайнеров России Сергеем Смирновым и директором Ассоциации Специалистов Индустрии Дизайна Верой Жажиной разберем, как специалисты в сфере промышленного дизайна работают сегодня с запросами бизнес-индустрии.
Участники встречи смогут в подробностях узнать о том, как работает индустрия промышленного дизайна в России, ознакомятся с тем, как как промышленный дизайн решает нетривиальные бизнес-задачи, обсудят креативные инструменты для самопрезентации, выстраивания взаимовыгодных отношений с партнерами по бизнесу, и поговорят о рабочей и личной продуктивности.
К участию приглашаются предприниматели, руководители бизнеса, основатели технологических проектов. В повестке встречи: суть промышленного дизайна, его особенности при взаимодействии с бизнесом, а также новый взгляд на привычные для предпринимателей аспекты в работе.
Участие в семинаре бесплатное, обязательна регистрация по ссылке.
Мероприятие организовано Региональным центром инноваций StartupSamara, по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации