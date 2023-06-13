16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ИТ-сервисы Мазда Мотор Рус разместились в защищенном облаке билайн Стамбул либо Ставрополь: ВСК и Сравни выяснили самые востребованные направления для летних путешествий россиян в 2023 году Сбер запустил единое онлайн-пространство для заботы о здоровье Предприниматели Самары смогут узнать о возможностях взаимодействия со специалистами промышленного дизайна из первых уст В Самарской области завершена посевная-2023

Экономика и бизнес

Предприниматели Самары смогут узнать о возможностях взаимодействия со специалистами промышленного дизайна из первых уст

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

15 июня Региональный центр инноваций StartupSamara приглашает предпринимателей и основателей стартапов принять участие в бесплатном семинаре "Как промышленный дизайн решает бизнес-задачи". Мероприятие пройдет в партнерстве с Точкой кипения СГЭУ при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

За внешний вид любимых многими предметов бытовой, электронной техники стоит благодарить именно промышленного дизайнера. Например, Джеймс Дайсон, британский изобретатель, основавший компанию Dyson, по совместительству является тем, кто решает, как в конечном итоге будут выглядеть пылесосы, вентиляторы и сушилки для рук его марки.

Кажется, что от разработчика товаров широкого потребления требуются лишь изобретательность и творческий подход к решению задач. Но это не совсем так. Промышленный дизайнер в своей работе опирается также на бизнес-стратегию продукта, маркетинг, UX-дизайн, технологию производства — а значит тесно взаимодействует бизнесовыми составляющими продуктового процесса.

Условия для развития бизнеса в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". 15 июня на площадке Точки кипения СГЭУ вместе с вице-президентом Союза Дизайнеров России Сергеем Смирновым и директором Ассоциации Специалистов Индустрии Дизайна Верой Жажиной разберем, как специалисты в сфере промышленного дизайна работают сегодня с запросами бизнес-индустрии.

Участники встречи смогут в подробностях узнать о том, как работает индустрия промышленного дизайна в России, ознакомятся с тем, как как промышленный дизайн решает нетривиальные бизнес-задачи, обсудят креативные инструменты для самопрезентации, выстраивания взаимовыгодных отношений с партнерами по бизнесу, и поговорят о рабочей и личной продуктивности.

К участию приглашаются предприниматели, руководители бизнеса, основатели технологических проектов. В повестке встречи: суть промышленного дизайна, его особенности при взаимодействии с бизнесом, а также новый взгляд на привычные для предпринимателей аспекты в работе.

Участие в семинаре бесплатное, обязательна регистрация по ссылке.

Мероприятие организовано Региональным центром инноваций StartupSamara, по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №24

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:21 Продажу имущества KIN.UP тормозят неузаконенные объекты

Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

ИРИНА СОКОЛОВА 24 декабря 2022 08:59 Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области

Hillary Ouatro 22 декабря 2022 12:20 Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

Значит слушания это фикция

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Фото на сайте

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2