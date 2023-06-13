Банк "Открытие": три четверти жителей ПФО считают цены на отдых в России завышенными

Порядка 7% резидентов из региона никогда не проводят отпуск в России. 67% в целом удовлетворены качеством сервиса и инфраструктуры в местах отдыха на территории России. 64% закладывают на отдых этим летом бюджет не более 50 тысяч рублей на одного члена семьи. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" и СК "Росгосстрах".

80% опрошенных жителей Приволжья проводят отпуск в России (44% в основном, 34% всегда). Еще 13% отдыхают в России изредка, когда нет возможности поехать за границу. Никогда не отдыхают в нашей стране только 7% респондентов.

5% респондентов округа путешествуют по России в отпуске или по работе не менее пяти-семи раз в год. 27% делают это два-три раза в год. Еще треть ездит по стране не чаще, чем раз в год, 23% раз в несколько лет. 16% сообщили, что вообще не выезжают за пределы своего региона (в Сибири 21%, на Дальнем Востоке 20%, тогда как в Санкт-Петербурге и Ленинградской области только 1%).

Среди самых привлекательных мест для туризма в России (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) респонденты чаще всего называли озеро Байкал (50%), Крым (45%), Краснодарский край (43%), Алтай (41%) и Санкт-Петербург (40%).

67% опрошенных удовлетворяет качество инфраструктуры и сервиса в местах, где они отдыхают в России (отели, дороги, аренда автомобилей, парковки, магазины, индустрия развлечений). Полностью удовлетворены этим 15%, еще 52% скорее удовлетворены. Наиболее лояльны к инфраструктуре и сервису мест внутреннего туризма жители Северного Кавказа (83%). Меньше других инфраструктурой и сервисом туристических мест удовлетворены жители Северо-Западного федерального округа (60%), а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области (61%).

22% считают качество инфраструктуры и сервиса мест отдыха в России неудовлетворительным (18% оно скорее не удовлетворяет, 4% совершенно не удовлетворяет), 11% затруднились ответить на этот вопрос.

Цены на отдых в России удовлетворяют резидентов ПФО гораздо меньше, чем сервис.

46% сочли эти цены немного завышенными, еще 29% — сильно завышенными, недоступными. Таким образом, три четверти респондентов назвали отдых в России слишком дорогим. Так считают 80% опрошенных на Дальнем Востоке (самый высокий показатель) и 67% на Северном Кавказе (самый низкий). Нормальными и доступными сочли цены на отдых в России 16%, еще 1% назвали их низкими. 7% затруднились с ответом.

20% опрошенных не готовы потратить на отдых этим летом более 15 тысяч рублей на одного члена семьи. 44% надеются уложиться в 15-50 тысяч рублей на человека. 25% готовы потратить 50-100 тысяч рублей на члена семьи. У 8% на эти цели предусмотрено 100-200 тысяч рублей и 3% свыше 200 тысяч рублей на человека.

"Планируя расходы на отдых внутри страны, наши соотечественники стали чаще включать в него покупку полисов страхования путешественников, которые раньше приобретались только для выезда за рубеж. По нашей статистике, к началу июня полисы страхования для путешествий по России купило на 5% больше туристов, чем за все лето прошлого года", — сообщила Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования ПАО СК "Росгосстрах".