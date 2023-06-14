Греф спрогнозировал рост российской экономики

Глава Сбербанка Герман Греф заявил РБК, что экономика России в 2023 году покажет рост около 2%. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.
Российская экономика по итогам 2023 года покажет рост около двух процентов и восстановится до прежних объемов в течение двух лет, спрогнозировал глава Сбербанка Герман Греф в интервью РБК.
"Наш прогноз на этот год — экономика закончит ростом. Каким — пока сказать сложно, но наш прогноз — порядка двух процентов, и это хороший результат. В течение двух лет экономика восстановится до прежних объемов и показателей своего развития", — заявил Греф.
В то же время он ожидает стагнационных процессов в экономике. По словам главы Сбербанка, сегодня наблюдаются признаки возможной рецессии и есть вероятность мирового экономического кризиса в ближайшие годы, что скажется и на российской экономике. "Но если снижающиеся темпы экономического роста в мире все-таки будут сохраняться и мы не увидим катаклизмов, то мы увидим, что в ближайшие три года российская экономика будет продолжать расти, потенциал у нее для этого есть", — заключил Герман Греф.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников прогнозировал, что в 2023 году рост ВВП России может составить чуть более 1,2 процента. По его словам, сокращение на 1,9 процента в годовом выражении было ожидаемым, но при этом оказалось гораздо ниже оценок экономических ведомств.
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