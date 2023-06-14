16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вице-президент Сбера Руслан Вестеровский: "Одна из главных задач, которые ставились, — сделать клиентский путь понятным и простым" Греф спрогнозировал рост российской экономики ВТБ поддержал средний и малый бизнес льготными кредитами на 1 трлн рублей Самарцы проявили интерес к валютам дружественных стран ВТБ: в 2023 году рынок привлеченных средств приблизится к 40 трлн рублей

Банки Финансы

Греф спрогнозировал рост российской экономики

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Глава Сбербанка Герман Греф заявил РБК, что экономика России в 2023 году покажет рост около 2%. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Российская экономика по итогам 2023 года покажет рост около двух процентов и восстановится до прежних объемов в течение двух лет, спрогнозировал глава Сбербанка Герман Греф в интервью РБК.

"Наш прогноз на этот год — экономика закончит ростом. Каким — пока сказать сложно, но наш прогноз — порядка двух процентов, и это хороший результат. В течение двух лет экономика восстановится до прежних объемов и показателей своего развития", — заявил Греф.

В то же время он ожидает стагнационных процессов в экономике. По словам главы Сбербанка, сегодня наблюдаются признаки возможной рецессии и есть вероятность мирового экономического кризиса в ближайшие годы, что скажется и на российской экономике. "Но если снижающиеся темпы экономического роста в мире все-таки будут сохраняться и мы не увидим катаклизмов, то мы увидим, что в ближайшие три года российская экономика будет продолжать расти, потенциал у нее для этого есть", — заключил Герман Греф.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников прогнозировал, что в 2023 году рост ВВП России может составить чуть более 1,2 процента. По его словам, сокращение на 1,9 процента в годовом выражении было ожидаемым, но при этом оказалось гораздо ниже оценок экономических ведомств.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2