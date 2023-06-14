Самарская прокуратура предложила изменить региональный закон об обманутых дольщиках

Прокуратура Самарской области предложила внести поправки в региональный закон об обманутых дольщиках. В частности, предлагается распространить правовую защиту на граждан - участников долевого строительства индивидуальных жилых домов. Проект поступил на рассмотрение областной думы.
В пояснительной записке говорится, что возникла необходимость защитить права граждан, заключивших договоры долевого участия в отношении жилищных объектов, признанных правительством области проблемными, но не подпадающих при этом под критерии закона.
Согласно действующей редакции закона, проблемный объект - это многоквартирный дом. Таким образом, под защиту не подпадают дольщики коттеджного поселка "Дубрава" Волжского района, расположенного недалеко от пос. Стройкерамика, в то время как их индивидуальные жилые дома были признаны проблемными объектами.
Кроме того, действующая редакция не учитывает, что правом включения требований о передаче жилых помещений в реестр требований участников долевого строительства наделены конкурсные управляющие. Поправки, предложенные прокуратурой, призваны устранить эти пробелы в законодательстве.
Предлагается также дополнить перечень оснований для исключения проблемного объекта наличием принятого по нему решения ППК "Фонд развития территорий" о финансировании выплаты возмещения и начале осуществления соответствующих выплат пострадавшим дольщикам.
Напомним, в регионе решено форсировать работу по решению вопроса проблемных долевок.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.