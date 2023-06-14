16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская прокуратура предложила изменить региональный закон об обманутых дольщиках Геннадий Котельников: "Поддержка здравоохранения - первостепенный приоритет" Александр Милеев предложил учредить в Самарской области новую награду В Самарской области молодые специалисты смогут получить частичную компенсацию затрат на платежи по ипотеке В Самарской области запретят приставать к гражданам в общественных местах

Законотворчество Власть и политика

Самарская прокуратура предложила изменить региональный закон об обманутых дольщиках

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Самарской области предложила внести поправки в региональный закон об обманутых дольщиках. В частности, предлагается распространить правовую защиту на граждан - участников долевого строительства индивидуальных жилых домов. Проект поступил на рассмотрение областной думы.

В пояснительной записке говорится, что возникла необходимость защитить права граждан, заключивших договоры долевого участия в отношении жилищных объектов, признанных правительством области проблемными, но не подпадающих при этом под критерии закона.

Согласно действующей редакции закона, проблемный объект - это многоквартирный дом. Таким образом, под защиту не подпадают дольщики коттеджного поселка "Дубрава" Волжского района, расположенного недалеко от пос. Стройкерамика, в то время как их индивидуальные жилые дома были признаны проблемными объектами.

Кроме того, действующая редакция не учитывает, что правом включения требований о передаче жилых помещений в реестр требований участников долевого строительства наделены конкурсные управляющие. Поправки, предложенные прокуратурой, призваны устранить эти пробелы в законодательстве.

Предлагается также дополнить перечень оснований для исключения проблемного объекта наличием принятого по нему решения ППК "Фонд развития территорий" о финансировании выплаты возмещения и начале осуществления соответствующих выплат пострадавшим дольщикам.

Напомним, в регионе решено форсировать работу по решению вопроса проблемных долевок.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Сергей Платонов 20 июня 2018 19:28 Самарская губдума обсуждает инициативу, которая гарантирует право детям из одной семьи учиться в одной школе

Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2