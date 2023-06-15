В Самаре определили подрядчика на благоустройство трех скверов и парка

Департамент городского хозяйства и экологии Самары определил подрядчика, который в течение двух летних сезонов (2023–2024 годы) благоустроит несколько общественных территорий.
На торги заявились три компании, победителем стало ООО "Вектор 21". Подрядчик согласился выполнить благоустройство по максимальной цене контракта. Напомним, она составила 49,45 млн рублей.
На эти деньги планируется привести в порядок сквер Высоцкого, сквер Первых космонавтов, сквер на ул. Ново-Садовой, №№ 22-24, а также парк Молодежный.
Работы должны быть выполнены до сентября 2024 года.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!