В Самаре определили подрядчика на благоустройство трех скверов и парка

Департамент городского хозяйства и экологии Самары определил подрядчика, который в течение двух летних сезонов (2023–2024 годы) благоустроит несколько общественных территорий.

На торги заявились три компании, победителем стало ООО "Вектор 21". Подрядчик согласился выполнить благоустройство по максимальной цене контракта. Напомним, она составила 49,45 млн рублей.

На эти деньги планируется привести в порядок сквер Высоцкого, сквер Первых космонавтов, сквер на ул. Ново-Садовой, №№ 22-24, а также парк Молодежный.

Работы должны быть выполнены до сентября 2024 года.